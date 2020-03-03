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Юным депутатам Ганцевщины вручили удостоверения

03.03.2020 17:56 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня в малом зале Ганцевичского районного исполнительного комитета прошла встреча председателя районного Совета депутатов Юрия Шапеля с членами молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов.

Юным депутатам Ганцевщины вручили удостоверения
Юным депутатам Ганцевщины вручили удостоверения

На встрече обсуждались волнующие юных парламентариев вопросы: какими качествами должен обладать депутат, благоустройство спортивных площадок города и района, первоочередные задачи, которые стоят перед членами молодежного парламента.

Юным депутатам Ганцевщины вручили удостоверения

Во время общения с молодыми людьми председатель Совета депутатов призвал членов молодежного парламента быть активными в решении важных для общества и Ганцевщины вопросов, а также высказывать свои идеи и предложения.

Юным депутатам Ганцевщины вручили удостоверения

В завершении встречи Юрий Григорьевич вручил удостоверения юным депутатам.

Юным депутатам Ганцевщины вручили удостоверения
Юным депутатам Ганцевщины вручили удостоверения
Юным депутатам Ганцевщины вручили удостоверения
Юным депутатам Ганцевщины вручили удостоверения

– Вы должны понимать, что участие в молодежном парламенте – это не только почетная, но и ответственная миссия, – обратился к членам молодежного парламента Юрий Шапель. – Мы будем приглашать вас на заседания районного Совета депутатов. И вы сможете принять участие в обсуждении насущных проблем, касающихся молодежи, высказать свое мнение по многим важным вопросам. Помните, что на вас возложена ответственная миссия.

Юным депутатам Ганцевщины вручили удостоверения
Юным депутатам Ганцевщины вручили удостоверения

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Сегодня в малом зале Ганцевичского районного исполнительного комитета прошла встреча председателя районного Совета депутатов Юрия Шапеля с членами молодежного...
 
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Чырвоны прамень
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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