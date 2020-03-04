Источник материала: Новости Волковыска

4 марта 2020-го число выявленных случаев коронавируса в Беларуси увеличилось до шести.

«Два случая, о которых вчера говорили как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно», – проинформировала пресс-служба министерства. Таким образом, четыре случая инфицирования зафиксировано в Минске, два – в Витебской области.

При этом все шесть человек сейчас чувствуют себя нормально, повышения температуры у них нет, сообщает Минздрав. Они изолированы и находятся под постоянным меднаблюдением.

Первые два случая в Минске и Витебске были выявлены у людей, вернувшихся из эпидемически неблагополучных стран (речь идет о студенте из Ирана и сотруднице Витебского мехового комбината, побывавшей в Италии). Остальные случаи – у их контактов первого уровня.

На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными – то есть на тот момент вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда произошло инфицирование, но человек не чувствует себя больным.

Также во время инкубационного периода есть время, когда начинается выделение вируса в окружающую среду. Это происходит не сразу, минимум на четвертый день после контакта. К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали.

Под наблюдением медиков из-за коронавирусной инфекции находятся порядка 14,5 тысячи человек. В ведомстве уверены: предпринимаемые меры позволяют минимизировать последствия появления коронавирусной инфекции в Беларуси.

Сегодня также первый случай коронавируса был выявлен в Польше. Всего в мире с момента появления вируса в Китае было зафиксировано более 90 тыс. случаев.