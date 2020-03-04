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Не отходил четыре дня. Пёс охранял птицу со сломанным крылом
Источник материала: СТВ
Мужчина рассказал трогательную историю о своём домашнем любимце, но некоторые комментаторы усомнились в правдивости его слов.
Пользователь Reddit
По словам автора публикации, ему приходилось носить еду и воду, поскольку собака не желала оставлять птицу одну.
Несмотря на трогательность истории, некоторые пользователи заподозрили автора публикации в желании получить аналог «лайков». Эта же фотография была опубликована примерно год назад. В
Недавно мы рассказывали о настоящем случае самоотверженности в мире животных.
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Мужчина рассказал трогательную историю о своём домашнем любимце, но некоторые комментаторы усомнились в правдивости его слов. Пользователь Reddit рассказал, что...
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