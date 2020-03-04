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Карьерный провал. Как помочь другу или родственнику?

04.03.2020 18:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: supruzhestwo.ru

Быть одному в трудные времена тяжело. Карьерный кризис – именно тот момент, когда самостоятельно пережить его не у всех получается.

В такие моменты мы особенно нуждаемся в поддержке друзей и близких. Но как выяснить, что именно нужно другу в такое непростое для него время? Как и чем ему помочь, чтобы не ухудшить ситуацию?

Вот три базовых правила поддержки.

Сопереживайте, а не сожалейте

Профессор Брене Браун объясняет разницу между сопереживанием (Empathy) и сожалением (Simpathy) тем, что в первом случае вы демонстрируете понимание того, что чувствует человек, какие эмоции испытывает, а во втором пытаетесь переживать за него и жалеть. Ваше чувство жалости не поможет другу в борьбе с кризисом, а вот правильное понимание эмоционального состояния позволит оказать необходимую моральную поддержку, в которой он нуждается. В такие моменты человеку важно чувствовать, что его замечают, что он не один, рядом есть те, кто его слушает, слышит и понимает. Проявить сопереживание легко: когда услышите историю друга, вспомните о тех тяжелых дня, когда вам было также паршиво.

Не поддавайтесь искушению подбадривать. Ваша задача – не отрицать этот опыт, а помочь пережить неприятные чувства, связанные с ним.  Это означает – вместе прочувствовать ситуацию, возможно, не один раз, как бы дискомфортно вам при этом не было. Станьте для друга зеркалом, в котором он сможет увидеть человека, прошедшего через похожую ситуацию, пережившего похожие эмоции. Помогите другу принять этот опыт, напоминая, что то, что он чувствует, совершенно нормально и разумно.  

Спросите, прежде чем советовать

Заманчиво сразу перейти в режим решения проблем, особенно если вы от природы склонны всем раздавать советы. Но прежде чем поддаться искушению, уточните, нужен ли он сейчас другу.

Иногда люди готовы сразу действовать и ждут активной помощи, чтобы кто-то направил или подсказал, что делать дальше. Но довольно часто, сильно споткнувшись на карьерном пути, человеку необходимо время, чтобы переварить случившееся. И это нормально!

Когда вы почувствуете, что друг пришел в себя и готов сделать следующий шаг, напомните, что вы рядом, и он может рассчитывать на вас. Вы можете предложить свою помощь и рекомендации, как улучшить резюме, познакомить с полезными людьми или вытащить друга на деловые мероприятия для нетворкинга. А пока этот момент не настал, предложите свою компанию для просмотра нового сериала за бокалом вина.

Помогите усвоить уроки, разобраться в причинах

Как правило, каждая неудача – это возможность чему-нибудь научиться. Например, пролетев мимо повышения, в следующий раз вы вспомните, как важно не молчать и проявлять инициативу, когда речь идет о продвижении, а не ждать, пока ваш упорный труд будет замечен и вознагражден.

Да, жизнь бывает несправедлива, и порой случаются неприятные и нечестные вещи с людьми, даже если они играют по правилам. В этом случае важно помочь другу увидеть эту несправедливость, чтобы он адекватно оценил произошедшее, а  не зацикливался на себе. Помогите ему разобраться в системной несправедливости, чтобы выявить и усвоить уроки из этого опыта, которые помогут в будущем. Напомните, что дело не в том, чтобы быть еще лучше и совершенней, а в том, чтобы делать все возможное и еще чуть больше для достижения цели.

Самое лучше, что вы можете сделать для друга – напомнить ему, что он уже много раз преодолевал трудности и сможет сделать это снова! Освежите в его памяти реальные примеры, когда он был храбрым, смелым и стойким. Именно поэтому вы верите, что и новый вызов он сможет принять достойно и преодолеть его успешно!

по материалам theladders.com, e-xecutive.ru

 
 
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Быть одному в трудные времена тяжело. Карьерный кризис – именно тот момент, когда самостоятельно пережить его не у всех получается.
 
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