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«С-Видео»: когда работа нравится
05.03.2020 00:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Работа занимает большую часть жизни человека, и задача работодателя сделать так, чтобы она позволяла сотрудникам самореализоваться, дарила ощущение сопричастности к общему делу, оставляла время на семью и отдых и достойно оплачивалась.
Ведь только если работодатель и работник видит перед собой одинаковые цели, предприятие может прогрессивно развиваться и идти в ногу со временем. А одно из таких веяний – это развитие регионов. За время существования «С-Видео» было открыто 37 магазинов в Минске и регионах. Сегодня штат насчитывает 389 человек, 85% из которых работают в регионах – Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жодино, Кобрин, Лида, Могилев, Молодечно, Новогрудок, Новополоцк, Орша, Осиповичи, Пинск, Речица, Слоним, Солигорск. Нам важно, чтобы сотрудники сети по всей Республике разделяли ценности компании и имели возможность жить, работать и самореализовываться там, где они родились.
Оптово-логистический центр «С-Видео», главный офис в г. Минске / Фото:
Гордость за себя и страну
«С-Видео» – белорусская торговая компания, которая специализируется на продаже бытовой техники и электроники белорусских производителей – ATLANT, GEFEST, Midea, HORIZONT. И уже 26 лет работает на рынке, отвечая за качество, доступность продукции для наших соотечественников: неспроста миссия «С-Видео» – эффективное развитие для улучшения жизни белорусов, чтобы как можно больше соотечественников могли тратить как можно меньше, а жить как можно лучше.
На март 2020 года по всей стране открыто 24 фирменных магазина, 5 интернет-магазинов:
Местоположение фирменных магазинов на карте / Фото:
Работая в «С-Видео» понимаешь, что ты участвуешь в строительстве будущего своей страны. Ведь все технологии и доходы от предприятий остаются в Беларуси, как промышленных, так и торговых. Повышается экономический потенциал и развивается инфраструктура регионов. А активная социальная позиция компании оказывает влияние на общечеловеческие, патриотические и семейные ценности населения. «С-видео» финансово и своей деятельностью помогает учреждениям спорта и образования, духовенству, талантливым белорусам.
Все и сразу
Оптово-логистический центр «С-Видео», Open Space главного офиса в г. Минске / Фото:
Терраса и открывающийся вид минского офиса «С-Видео» / Фото: google.by
Корпоративный отдых в спортивном комплексе “Аквамарин” / Фото:
Учиться, еще раз учиться и отдыхать
Несмотря на возраст
Сотрудники компании общаются и вне стен офиса, организуя пикники, велопрогулки, встречи в кафе, выездные корпоративы. Ведь коллектив объединяет людей подобного склада характера – молодые душой, амбициозные, целеустремленные, уверенные к себе и знающие, чего они хотят от работы и жизни. «С-Видео» будет рад видеть и тебя частью своей команды.
Корпоративный отдых в городе Львов, Украина / Фото:
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Работа занимает большую часть жизни человека, и задача работодателя сделать так, чтобы она позволяла сотрудникам самореализоваться, дарила ощущение...
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