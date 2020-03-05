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«С-Видео»: когда работа нравится

05.03.2020 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Работа занимает большую часть жизни человека, и задача работодателя сделать так, чтобы она позволяла сотрудникам самореализоваться, дарила ощущение сопричастности к общему делу, оставляла время на семью и отдых и достойно оплачивалась.

Ведь только если работодатель и работник видит перед собой одинаковые цели, предприятие может прогрессивно развиваться и идти в ногу со временем. А одно из таких веяний – это развитие регионов. За время существования «С-Видео» было открыто 37 магазинов в Минске и регионах. Сегодня штат насчитывает 389 человек, 85% из которых работают в регионах – Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жодино, Кобрин, Лида, Могилев, Молодечно, Новогрудок, Новополоцк, Орша, Осиповичи, Пинск, Речица, Слоним, Солигорск. Нам важно, чтобы сотрудники сети по всей Республике разделяли ценности компании и имели возможность жить, работать и самореализовываться там, где они родились.    


Оптово-логистический центр «С-Видео», главный офис в г. Минске / Фото: С-Видео

Гордость за себя и страну

«С-Видео» – белорусская торговая компания, которая специализируется на продаже бытовой техники и электроники белорусских производителей – ATLANT, GEFEST, Midea, HORIZONT. И уже 26 лет работает на рынке, отвечая за качество, доступность продукции для наших соотечественников: неспроста миссия «С-Видео» – эффективное развитие для улучшения жизни белорусов, чтобы как можно больше соотечественников могли тратить как можно меньше, а жить как можно лучше.

На март 2020 года по всей стране открыто 24 фирменных магазина, 5 интернет-магазинов: atlantshop.by, techno.by, gefestshop.by, horizontshop.by, mideashop.by. Налажена служба гарантийного и послегарантийного обслуживания в любой точке Беларуси.


Местоположение фирменных магазинов на карте / Фото: С-Видео               

   Работая в «С-Видео» понимаешь, что ты участвуешь в строительстве будущего своей страны. Ведь все технологии и доходы от предприятий остаются в Беларуси, как промышленных, так и торговых. Повышается экономический потенциал и развивается инфраструктура регионов. А активная социальная позиция компании оказывает влияние на общечеловеческие, патриотические и семейные ценности населения. «С-видео» финансово и своей деятельностью помогает учреждениям спорта и образования, духовенству, талантливым белорусам.

            Все и сразу

  • Работа в «С-Видео» позволяет полностью реализовать и личные амбиции.
  • Исключительно молодой, активный коллектив, который подстегивает быть в центре событий, самосовершенствоваться, быть современным, здоровым, интересующимсям.


Оптово-логистический центр «С-Видео», Open Space главного офиса в г. Минске  / Фото: С-Видео 

  • Многоплановые профессиональные задачи, ведь направления деятельности «С-Видео» очень разнообразны – логистика, b2b и b2c продажи, оптовая торговля, гарантийное обслуживание.
  • Оплата труда, которая растет пропорционально росту ваших знаний и опыта.
  • Хорошее расположение минского офиса в “зеленой зоне” с видом на лес и реку - это прекрасная возможность переключиться и отдохнуть, наслаждаясь видом, например, во время обеда на уютной террасе.

 

Терраса и открывающийся вид минского офиса «С-Видео»  / Фото: google.by

  • Офис открытого типа, где эффективнее решать рабочие вопросы и быстрее вливаешься в коллектив.
  •  Отсутствие жесткого дресс-кода, который не сковывает мысли и позволяет самовыразиться.
  • Дважды в неделю сотрудники могут посещать спортзал, уходя с работы на час раньше.


Корпоративный отдых в спортивном комплексе “Аквамарин”  / Фото: С-Видео 

  • Полный социальный пакет, оплачиваемый отпуск, скидка на приобретение бытовой техники и электроники, представленной в магазинах сети.

Учиться, еще раз учиться и отдыхать

            Несмотря на возраст «С-Видео» (26 лет!), она постоянно развивается, расширяется, повышает планку поставленных задач. Систематически организует обучение сотрудников за счет компании:

  • Школа ИПМ «Интернет-маркетинг: от теории к практике»;
  •  Webcom academy «Сертифицированный специалист по контекстной рекламе»;
  • Для региональных менеджеров – Школа ИПМ General Management Program;
  • Для руководителей структурных подразделений – Школа ИПМ General МВА.

Сотрудники компании общаются и вне стен офиса, организуя пикники, велопрогулки, встречи в кафе, выездные корпоративы. Ведь коллектив объединяет людей подобного склада характера – молодые душой, амбициозные, целеустремленные, уверенные к себе и знающие, чего они хотят от работы и жизни. «С-Видео» будет рад видеть и тебя частью своей команды.


Корпоративный отдых в городе Львов, Украина / Фото: С-Видео 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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