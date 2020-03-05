Нашли подозреваемых в краже рельсов под Барановичами. Кто они – не удивило

Напомним, недавно неизвестные срезали и по частям вывезли рельсы с объездного участка железнодорожного пути Разводово – Сухарепщина. А именно, 387 метров пути (774 метров рельсов – около 38 тонн). Ущерб составил около 40 тысяч рублей.



