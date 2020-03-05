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В Минздраве пояснили, кому оформляют больничные из-за ситуации с коронавирусом

05.03.2020 16:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителям Беларуси, которые находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом и которые из-за этого не могут выполнять трудовые обязанности, оформят листки временной нетрудоспособности. Об этом сообщили FINANCE.TUT.BY специалисты Минздрава.


Снимок носит иллюстративный характер. Сергей Балай, TUT.BY

Листки нетрудоспособности оформят тем жителям Беларуси, которые находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом. По данным Минздрава, на 5 марта под таким наблюдением пребывает 1322 человека. Но нужно учитывать, что среди них есть также студенты, им выдадут справки.

FINANCE.TUT.BY поговорил с юристом о том, может ли сейчас работодатель по своему желанию закрыть офис на карантин и разрешает ли закон отказаться от командировки в страну, где много случаев коронавируса.

— В Трудовом кодексе нет такого понятия, как «карантин», — поясняла юрист частной практики Анастасия Жаврид. — Карантин может быть введен только решением правительства при объявлении чрезвычайной ситуации, но вводить его по своей инициативе работодатель не вправе.

 
 
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Жителям Беларуси, которые находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом и которые из-за этого не могут выполнять трудовые обязанности,...
 
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