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В Минздраве пояснили, кому оформляют больничные из-за ситуации с коронавирусом
Источник материала: Tut.by
Жителям Беларуси, которые находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом и которые из-за этого не могут выполнять трудовые обязанности, оформят листки временной нетрудоспособности. Об этом сообщили FINANCE.TUT.BY специалисты Минздрава.
Листки нетрудоспособности оформят тем жителям Беларуси, которые находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом. По данным Минздрава, на 5 марта под таким наблюдением пребывает 1322 человека. Но нужно учитывать, что среди них есть также студенты, им выдадут справки.
FINANCE.TUT.BY
— В Трудовом кодексе нет такого понятия, как «карантин», — поясняла юрист частной практики Анастасия Жаврид. — Карантин может быть введен только решением правительства при объявлении чрезвычайной ситуации, но вводить его по своей инициативе работодатель не вправе.
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Жителям Беларуси, которые находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом и которые из-за этого не могут выполнять трудовые обязанности,...
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