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Хроники коронавируса: список стран растет, как и количество смертей

06.03.2020 08:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире. Об этом сообщает информационный бюллетень ВОЗ, сообщает TUT.BY.

Всего в мире подтверждены 95 333 случая заражения, из которых 80 565 — в Китае, а 14 768 — за его пределами.

В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 3015 человек в Китае (31 за прошедшие сутки) и 267 — по всему миру (53 за сутки).

За последние сутки зараженных коронавирусом обнаружили в Боснии и Герцеговине, Венгрии, Гибралтаре, Словении и Палестине. Утром 6 марта список стран пополнил Бутан.

За пределами Китая наибольшее число зараженных в Южной Корее (6284 случаев). Жертвами заболевания там стали 42 человека. 3513 зараженных выявили в Иране, в результате заболевания погибли 107 человек. В Европе лидером по количеству зараженных стала Италия (3 858 человек), там же зафиксировали наибольшее число погибших от коронавируса за пределами Китая (148 человек, из них 41 — за последние сутки).

Во многих странах вводится ряд мер для нераспространения коронавируса. В Италии до 15 марта закрыты школы и университеты. Такое же решение приняли и в Иране. В Украине также собираются на время закрывать школы. Утром 6 марта о закрытии на месяц всех школ и университетов объявили в Палестине.

В Москве власти ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Всем прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, в течение 14 дней следует обеспечить самоизоляцию на дому: не посещать работу, учебу, и по возможности «общественные места». Работодатели обязаны измерять температуру у сотрудников.

А в Минске салоны общественного транспорта начали обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Тем временем «Беллегпром» пообещал обеспечить медицинскими масками всех желающих: теперь марлевые повязки начнут делать не на четырех, а на 15 фабриках. В сутки обещают отшивать 550 тысяч таких изделий.

Коронавирус также повлиял на туротрасль Беларуси: люди отменяют туры не только в страны, где зафиксирована вспышка вируса, но и в целом отказываются от поездок за границу. Белорусские гостиницы отказываются заселять туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана.

Чтобы избежать распространения инфекции, белорусские коммерческие центры проводят медицинскую сортировку. Пациентам с температурой, которые приехали из-за границы, советуют вызывать скорую или обратиться в государственное учреждение здравоохранения.

В Беларуси на данный момент коронавирус обнаружили у шести человек. Все они чувствуют себя удовлетворительно, и «по состоянию здоровья они могут быть выписаны из стационара прямо сейчас» но по протоколу необходимо получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек. Их могут выписать уже на следующей неделе.
 
Теги: Минск
 
 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире. Об этом сообщает информационный...
 
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