|
Почему Лариса Гринько не вернётся на ТВ: «У нас телевидение молодых. И смотреться на фоне бабушкой мне не очень хотелось»
Источник материала: СТВ
Телеведущая откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Лариса Гринько, телеведущая:
Также в интервью Лариса Гринько рассказала:
– в чём дикторы должны быть похожи на Пугачёву
– что думает о блогерах и современной журналистике
– как сообщала зрителям о давке на Немиге и праздновании первого Дня независимости
– о самой запомнившейся героине программы – девушке без рук и ног
– о самых курьёзных ситуациях в прямом эфире
– почему женщины сегодня дадут фору мужчинам
Смотрите 8 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему Лариса Гринько не вернётся на ТВ: «У нас телевидение молодых. И смотреться на фоне бабушкой мне не очень хотелось»
Телеведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Если бы была сегодня возможность вернуться на телевидение, Вы бы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)