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На красный в толпу пешеходов: ГАИ показала видео аварии в Гродно
Источник материала: Tut.by
Легковушка поехала на красный и сбила женщину на переходе в Гродно. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения,
Видео:
Авария произошла утром 6 марта на улице Стефана Батория. По информации ГАИ, 58-летний водитель KIA двигалась со стороны улицы Парижской Коммуны. На регулируемом пешеходном переходе она поехала на красный сигнал светофора и сбила 29-летнюю женщину.
Серьезных травм пешеход не получила, однако помощь медиков ей все же понадобилась.
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Авария произошла утром 6 марта на улице Стефана Батория.
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