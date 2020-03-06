На красный в толпу пешеходов: ГАИ показала видео аварии в Гродно

Источник материала: Tut.by

Легковушка поехала на красный и сбила женщину на переходе в Гродно. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения, сообщили в ГАИ.

Авария произошла утром 6 марта на улице Стефана Батория. По информации ГАИ, 58-летний водитель KIA двигалась со стороны улицы Парижской Коммуны. На регулируемом пешеходном переходе она поехала на красный сигнал светофора и сбила 29-летнюю женщину.

Серьезных травм пешеход не получила, однако помощь медиков ей все же понадобилась.