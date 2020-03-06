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На красный в толпу пешеходов: ГАИ показала видео аварии в Гродно

06.03.2020 19:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка поехала на красный и сбила женщину на переходе в Гродно. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения, сообщили в ГАИ.

Видео: Kirill Kroshkin

Авария произошла утром 6 марта на улице Стефана Батория. По информации ГАИ, 58-летний водитель KIA двигалась со стороны улицы Парижской Коммуны. На регулируемом пешеходном переходе она поехала на красный сигнал светофора и сбила 29-летнюю женщину.

Серьезных травм пешеход не получила, однако помощь медиков ей все же понадобилась.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла утром 6 марта на улице Стефана Батория.
 
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