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Зеленский: На переговоры о мире с Россией есть один год

06.03.2020 21:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У президента Украины есть два или три плана, что делать на случай, если переговоры будут прерваны.

На прорыв в мирных переговорах с Россией есть один год, начиная с декабрьского саммита в Париже, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian (перевод — liga.net).

"Я не буду отдавать мои пять лет, данные мне украинцами, чтобы пять лет разбираться с Минском. Я не буду этого делать", - заявил Зеленский, добавив, что есть два или три плана, что делать на случай, если переговоры будут прерваны, отказавшись уточнять детали.

Зеленский сказал, что мирные переговоры отвлекают его от внутренней повестки.

По мнению Зеленского, стороны должны применить гибкий подход к минским соглашениям. По его словам, президент России Путин неоднократно отверг его предложения о компромиссе по Минску.

"В минских соглашениях есть пункты, если мы немного сдвинем их, к чему плохому это может привести?" - сказал он, - "Как только там не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно".

По словам Зеленского, для президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель было важно оказать давление на Путина. Он сказал, что Франция и Германия поддержали Украину, но выразил обеспокоенность усилиями Макрона одновременно восстановить отношения с Москвой, сказав: "Здесь нельзя играть сразу на два фронта".
 
Теги: Минск
 
 
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У президента Украины есть два или три плана, что делать на случай, если переговоры будут прерваны.
 
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