В Горецком районе женщин-ветеранов поздравили с 8 марта

Источник материала: Горецкий вестник

В преддверии 8 Марта женщины находятся в эпицентре внимания. В их адрес звучат теплые слова, им преподносят цветы и подарки. Среди нас есть особые женщины — участники, тыловики Великой Отечественной войны. Сегодня в Горецком районе их проживает пять. Представители власти, депутатского корпуса, общественных организаций посетили женщин и поздравили их с прекрасным весенним праздником.





Заместитель председателя райисполкома, член РО ОО «Белорусский союз женщин» Лариса Кривицкая, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр Беляцкий, начальник отдела по образованию, заместитель председателя РО РОО «Белая Русь» Владимир Лебедев посетили Варвару Соловьеву, которая проживает в Ходоровке, горожанок Екатерину Конышко, Татьяну Лаломову и Капиталину Саенко. А председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова побывала в квартире Марии Хлусевич.

























Гости поздравили женщин с праздником, адресовали им много теплых слов, благодарили за вклад в Великую Победу и желали здоровья. От райисполкома и районной организации РОО «Белая Русь» им вручили цветы, открытки и подарки.

Валерия Дроздовская, фото автора