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В Горецком районе женщин-ветеранов поздравили с 8 марта
07.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В преддверии 8 Марта женщины находятся в эпицентре внимания. В их адрес звучат теплые слова, им преподносят цветы и подарки. Среди нас есть особые женщины — участники, тыловики Великой Отечественной войны. Сегодня в Горецком районе их проживает пять. Представители власти, депутатского корпуса, общественных организаций посетили женщин и поздравили их с прекрасным весенним праздником.
Заместитель председателя райисполкома, член РО ОО «Белорусский союз женщин» Лариса Кривицкая, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр Беляцкий, начальник отдела по образованию, заместитель председателя РО РОО «Белая Русь» Владимир Лебедев посетили Варвару Соловьеву, которая проживает в Ходоровке, горожанок Екатерину Конышко, Татьяну Лаломову и Капиталину Саенко. А председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова побывала в квартире Марии Хлусевич.
Гости поздравили женщин с праздником, адресовали им много теплых слов, благодарили за вклад в Великую Победу и желали здоровья. От райисполкома и районной организации РОО «Белая Русь» им вручили цветы, открытки и подарки.
Валерия Дроздовская, фото автора
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В преддверии 8 Марта женщины находятся в эпицентре внимания. В их адрес звучат теплые слова, им преподносят цветы и подарки. Среди нас есть особые женщины —...
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