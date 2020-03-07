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ВОЗ обсудила проведение Олимпиады-2020 без зрителей
07.03.2020 09:26 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудили с медперсоналом международных спортивных федераций вариант проведения Олимпийских игр в Токио при пустых трибунах.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники. По их данным, во время почти двухчасовой телефонной конференции представители ВОЗ и спортивных федераций обсуждали «наихудшие варианты развития событий относительно Олимпиады, а также риски и преимущества проведения их без болельщиков»,
Официальный представитель ВОЗ Тарик Джасаревич отказался от комментариев, сославшись на приватность состоявшейся телефонной конференции, отмечает NYT. Он подчеркнул, что роль ВОЗ заключается не в том, чтобы отменять или разрешать проведение спортивных мероприятий, а в том, чтобы давать «рациональные и научно обоснованные рекомендации по общественному здоровью». Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что в ходе двухдневного заседания исполкома в Лозанне 3–4 марта никто не говорил об отмене или переносе Олимпийских игр в Токио. Бах добавил, что МОК в этом вопросе последует рекомендациям ВОЗ.
Из-за распространения коронавируса спортивные мероприятия при пустых трибунах становятся нормой, пишет NYT. Ранее было принято решение провести без зрителей седьмой этап Кубка мира по биатлону 5–8 марта в чешском Нове-Место. В Италии при пустых трибунах будут проходить до 3 апреля все спортивные мероприятия, в том числе матчи серии А.
6 марта число заболевших коронавирусом нового типа в мире превысило 100 000 человек. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в материковой части Китая (80 600), Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858). Хотя бы один случай коронавируса подтвержден в более чем 90 странах мира. Количество умерших от заболевания в Китае – 2931 человек, во всем мире – 3398.
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Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудили с медперсоналом международных спортивных федераций вариант проведения Олимпийских игр в Токио...
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