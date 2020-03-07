В компании сняли ролик, который за первый день публикации на Youtube набрал около 6 тысяч просмотров.





"К слову, панике в связи с коронавирусом на предприятии не поддаются, но правилами гигиены не пренебрегают. Белые перчатки тому подтверждение", - добавили в комментарии к ролику его создатели.