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Зажигательный флешмоб: "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" оригинально поздравил женщин с 8 марта
Источник материала: Партизан
Мужской коллектив "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукта" оригинально подошел к вопросу поздравления женщин с 8 марта.
В компании сняли ролик, который за первый день публикации на Youtube набрал около 6 тысяч просмотров.
"К слову, панике в связи с коронавирусом на предприятии не поддаются, но правилами гигиены не пренебрегают. Белые перчатки тому подтверждение", - добавили в комментарии к ролику его создатели.
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Мужской коллектив "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукта" оригинально подошел к вопросу поздравления женщин с 8 марта.
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