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Зажигательный флешмоб: "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" оригинально поздравил женщин с 8 марта

07.03.2020 11:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужской коллектив "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукта" оригинально подошел к вопросу поздравления женщин с 8 марта.

В компании сняли ролик, который за первый день публикации на Youtube набрал около 6 тысяч просмотров.

"К слову, панике в связи с коронавирусом на предприятии не поддаются, но правилами гигиены не пренебрегают. Белые перчатки тому подтверждение", - добавили в комментарии к ролику его создатели.
 
 
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Мужской коллектив "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукта" оригинально подошел к вопросу поздравления женщин с 8 марта.
 
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