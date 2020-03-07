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На «Нафтан» начала поступать вторая партия танкерной нефти
Источник материала: Партизан
Сырье доставляется железнодорожным транспортом.
Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов заявил об этом сегодня, 7 марта.
Демидов, как
Все 160 тыс. тонн российской нефти были закуплены у российских трейдеров без премии.
На «Нафтан» вторая партия попадет в марте.
На предприятии подчеркивают, что очередной состав с сырьем уже находится на НПЗ.
По словам руководителя «Нафтана», процесс поставки был организован четко и оперативно.
Демидов отметил слаженную работу белорусской и литовской железных дорог, а также таможенных органов, выразив благодарность за высокий уровень организации работы.
Гендиректор «Нафтана» отметил, что в настоящее время на предприятии проводятся стандартные процедуры – процесс слива, анализы по входному контролю качества нефти.
Демидов добавил, что все идет в штатном режиме.
Напомним, первая партия танкерного сырья поступила на «Нафтан» в январе-феврале.
На то время предприятие приняло на переработку 86 тыс. тонн норвежской нефти.
Запланировано, что в Беларусь поступят еще 2 танкера азербайджанской нефти.
Около 170 тыс. тонн поступит в Беларусь через Украину по нефтепроводу Одесса – Броды.
Фото: naftan.by
Беларусь
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Сырье доставляется железнодорожным транспортом.
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