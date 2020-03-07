На «Нафтан» начала поступать вторая партия танкерной нефти

Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов заявил об этом сегодня, 7 марта.

пишет БЕЛТА, заявил, что белорусское нефтеперерабатывающее предприятие начало принимать на переработку танкерную нефть, поставленную через Клайпеду. Демидов, какБЕЛТА, заявил, что белорусское нефтеперерабатывающее предприятие начало принимать на переработку танкерную нефть, поставленную через Клайпеду.





Все 160 тыс. тонн российской нефти были закуплены у российских трейдеров без премии.





На «Нафтан» вторая партия попадет в марте.





На предприятии подчеркивают, что очередной состав с сырьем уже находится на НПЗ.





По словам руководителя «Нафтана», процесс поставки был организован четко и оперативно.





Демидов отметил слаженную работу белорусской и литовской железных дорог, а также таможенных органов, выразив благодарность за высокий уровень организации работы.





Гендиректор «Нафтана» отметил, что в настоящее время на предприятии проводятся стандартные процедуры – процесс слива, анализы по входному контролю качества нефти.





Демидов добавил, что все идет в штатном режиме.





Напомним, первая партия танкерного сырья поступила на «Нафтан» в январе-феврале.





На то время предприятие приняло на переработку 86 тыс. тонн норвежской нефти.





Запланировано, что в Беларусь поступят еще 2 танкера азербайджанской нефти.





Около 170 тыс. тонн поступит в Беларусь через Украину по нефтепроводу Одесса – Броды.





Фото: naftan.by





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