Белорусские теннисисты не прошли квалификацию Кубка Дэвиса

В последнем поединке, не имевшем значения, молодой белорус Даниил Остапенков уступил в двух партиях немцу Доминику Кепферу - 0:6, 2:6. А в решающем матче лидеров сборных при счёте 2:1 в пользу Германии Егор Герасимов проиграл Яну-Леонарду Штуффу — 3:6, 2:6. Единственный поединок для белорусской команды выиграл тот же Егор Герасимов в первый день матча у Филиппа Кольшрайбера — 4:6, 7:5, 7:6, передает