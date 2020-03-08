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Что бы вы подарили белорусским спортсменкам на 8 Марта? Спросили у прохожих
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прославленных и успешных белорусских спортсменов очень много. И, что особенно приятно, как минимум половина из них – девушки, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Кристина Момот, СТВ:
Алена Лешкевич, СТВ:
Кто ваша любимая белорусская спортсменка?
Наверное, из белорусских спортсменов это будет Виктория Азаренко и Дарья Домрачева. Это две такие звездочки белорусского спорта, которые сияют на мировом уровне.
Биатлонистка Скардино. Потому что моя бабушка смотрит биатлон и постоянно говорит о том, что Скардино – молодец.
С кем бы из спортсменок пошли бы в поход?
Я бы пошел с Александрой Ситниковой.
Мне было бы не страшно пойти в поход с Дашей Домрачевой, потому что она ответственная, мудрая и спокойная. А вот с Ариной Соболенко, думаю, мы вдвоем бы впали в панику.
Что она хотела бы получить на подарок на 8 Марта?
Я думаю, она хочет получить новую пару перчаток.
Внимания, наверное, какие-то добрые слова.
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Новости Беларуси. Прославленных и успешных белорусских спортсменов очень много. И, что особенно приятно, как минимум половина из них – девушки, сообщили в...
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