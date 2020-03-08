Что бы вы подарили белорусским спортсменкам на 8 Марта? Спросили у прохожих

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прославленных и успешных белорусских спортсменов очень много. И, что особенно приятно, как минимум половина из них – девушки, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.





Кристина Момот, СТВ:

Думаю, вряд ли есть хоть один белорус, который бы не знал, к примеру, Домрачеву или Азаренко.

Алена Лешкевич, СТВ:

Накануне женского праздника мы поинтересовались у минчан: кто их любимая спортсменка, что она хотела бы получить на 8 Марта, и с кем из атлетичных красавиц не страшно пойти в поход? Также выяснили, хорошо ли жители Минска знают действующих спортсменов в лицо.

Кто ваша любимая белорусская спортсменка?





Наверное, из белорусских спортсменов это будет Виктория Азаренко и Дарья Домрачева. Это две такие звездочки белорусского спорта, которые сияют на мировом уровне.





Биатлонистка Скардино. Потому что моя бабушка смотрит биатлон и постоянно говорит о том, что Скардино – молодец.

С кем бы из спортсменок пошли бы в поход?





Я бы пошел с Александрой Ситниковой.





Мне было бы не страшно пойти в поход с Дашей Домрачевой, потому что она ответственная, мудрая и спокойная. А вот с Ариной Соболенко, думаю, мы вдвоем бы впали в панику.

Что она хотела бы получить на подарок на 8 Марта?





Я думаю, она хочет получить новую пару перчаток.





Внимания, наверное, какие-то добрые слова.











