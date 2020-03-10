Из-за коронавируса Apple изменила правила ухода за своей продукцией

В связи с распространением коронавируса COVID-19 компания Apple внесла изменения в правила ухода за своей продукцией.





сайте Apple, пишет unian.net Новые правила опубликованы на официальномApple, пишет





В частности, компания разрешила дезинфицировать свою технику с применением спиртовых салфеток. "Используя салфетку с 70-% изопропилового спирта или дезинфицирующие салфетки Clorox, вы можете аккуратно протереть твердые непористые поверхности вашего продукта Apple, такие как дисплей, клавиатура или другие внешние поверхности", - говорится в сообщении.





Напомним, ранее, согласно инструкции, протереть фирменный монитор можно только так называемой "I-салфеткой".