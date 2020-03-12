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Сам был в такой ситуации: Япринцев пришел в суд поддержать Втюрина

12.03.2020 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский бизнесмен Владимир Япринцев пришел в суд Московского района Минска, где слушается резонансное уголовное дело в отношении бывшего заместителя государственного секретаря Андрея Втюрина и еще 15 обвиняемых.

Анна Нефедова, Sputnik

"Я пришел поддержать Андрея (Андрея Втюрина – Прим.k). Мы с ним давно знакомы, он помогал всегда спорту", – рассказал Sputnik Япринцев во время краткого перерыва в судебном заседании.

"Я всегда с уважением относился и отношусь к Андрею Втюрину, считаю его настоящим мужчиной, а в такой ситуации может оказаться каждый. Я сам был в такой ситуации", – сказал Япринцев.

Он рассказал, что, когда зашел в зал судебных заседаний, Втюрин его увидел.

"Я думаю, он понял, что я его прошел поддержать", – сказал бизнесмен.

Япринцев-старший, будучи одним из совладельцев ООО "Трайпл", был задержан сотрудниками КГБ в марте 2016 года. Вместе с ним задержали его сына Казбека и Александра Арабяна. Все трое обвинялись по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Позже гособвинитель попросил суд переквалифицировать обвинение Владимира Япринцева на ч. 1 ст. 405 УК — не обещанное укрывательство преступления. Япринцева-старшего освободили в зале суда из-под стражи. Его сыну Казбеку и Арабяну суд назначил по восемь лет лишения свободы. 

Япринцев-старший родился 14 августа в Ашхабаде. До занятия бизнесом и последовавшего ареста был успешным спортсменом — четырежды выигрывал первенство СССР по самбо, чемпионаты Европы и мира.

Он возглавлял две национальные федерации — дзюдо и самбо, получил степень доктора философии и стал соавтором научного труда под названием "Национальное самосознание как интегративный признак нации".
 
Теги: Минск
 
 
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Известный белорусский бизнесмен Владимир Япринцев пришел в суд Московского района Минска, где слушается резонансное уголовное дело в отношении бывшего...
 
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