Грузовая «Газель» врезалась в маршрутку в столице: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два пассажира маршрутки получили травмы в аварии, которая произошла днем 12 марта в столице, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Волгоградской водитель маршрутного такси остановился для высадки пассажиров. В этот момент в микроавтобус врезалась грузовая «Газель», которая ехала в первой полосе.

В результате ДТП два пассажира маршрутки получили травмы, им потребовалась помощь медиков.