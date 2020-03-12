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Грузовая «Газель» врезалась в маршрутку в столице: пострадали два человека

12.03.2020 16:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два пассажира маршрутки получили травмы в аварии, которая произошла днем 12 марта в столице, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Волгоградской водитель маршрутного такси остановился для высадки пассажиров. В этот момент в микроавтобус врезалась грузовая «Газель», которая ехала в первой полосе.

В результате ДТП два пассажира маршрутки получили травмы, им потребовалась помощь медиков.

 
 
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Авария произошла днем 12 марта на пересечении проспекта Независимости и улицы Волгоградской.
 
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