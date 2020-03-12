|
Грузовая «Газель» врезалась в маршрутку в столице: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два пассажира маршрутки получили травмы в аварии, которая произошла днем 12 марта в столице,
По предварительной информации, в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Волгоградской водитель маршрутного такси остановился для высадки пассажиров. В этот момент в микроавтобус врезалась грузовая «Газель», которая ехала в первой полосе.
В результате ДТП два пассажира маршрутки получили травмы, им потребовалась помощь медиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 12 марта на пересечении проспекта Независимости и улицы Волгоградской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)