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Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании закупок электромобилей

12.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании закупок электромобилей

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О стимулировании использования электромобилей». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Указ предусматривает меры, которые призваны стимулировать спрос на электромобили, создание в стране соответствующей зарядной и сервисной инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.

В частности, владельцы электромобилей освобождаются от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования. При этом у них будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму НДС в пределах 500 базовых величин. Кроме того, владельцы электротранспорта освобождаются до 1 января 2026 года от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках.

Производители электромобилей и электрозарядных станций, а также эксплуатирующие их организации получили право применять повышенный инвестиционный вычет в порядке, установленном Налоговым кодексом. Освобождены от НДС зарядные станции в случае их использования в Беларуси.

Производственному объединению «Белоруснефть» без проведения аукциона будут предоставлены в аренду земельные участки для строительства и обслуживания электрозарядных комплексов. При этом затраты на строительство зарядных станций могут безвозмездно передаваться на баланс юридического лица, на учете которого находятся эти объекты, и включаться заказчиком (застройщиком) в состав внереализационных расходов. При получении согласия землепользователя земельные участки для установки зарядных станций будут предоставляться без их изъятия из земель общего пользования.

Ранее действующий указ от 10 июля 2018 года №273 «О стимулировании использования электромобилей» признается утратившим силу.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О стимулировании использования электромобилей». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства....
 
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