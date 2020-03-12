|
«Такая честь выпадает не каждому». Руководство города поздравило лучших школьников с получением паспортов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске в эти дни несколько сотен молодых людей получат свой первый главный документ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
12 марта в ратуше чествовали 47 четырнадцатилетних минчан. Все они – победители и призеры олимпиад, творческих и спортивных конкурсов. С важным в жизни событием школьников поздравили руководство города, депутаты и ветераны.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Александра Шлапакова, ученица средней школы № 11:
Помимо важного документа, юные минчане получили еще и памятные подарки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Такая честь выпадает не каждому». Руководство города поздравило лучших школьников с получением паспортов
Новости Беларуси. В Минске в эти дни несколько сотен молодых людей получат свой первый главный документ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 12...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)