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«Такая честь выпадает не каждому». Руководство города поздравило лучших школьников с получением паспортов

12.03.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске в эти дни несколько сотен молодых людей получат свой первый главный документ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Такая честь выпадает не каждому». Руководство города поздравило лучших школьников с получением паспортов

12 марта в ратуше чествовали 47 четырнадцатилетних минчан. Все они – победители и призеры олимпиад, творческих и спортивных конкурсов. С важным в жизни событием школьников поздравили руководство города, депутаты и ветераны.

«Становлюсь частью страны». В Минской области лучшим школьникам вручили паспорта

«Такая честь выпадает не каждому». Руководство города поздравило лучших школьников с получением паспортов

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это тоже определенная преемственность, которую нам важно сохранить. И дать им посыл: ребята действуйте, все в ваших руках. В нашей стране созданы для вас все условия. Только вместе и только вперед.

«Такая честь выпадает не каждому». Руководство города поздравило лучших школьников с получением паспортов

Александра Шлапакова, ученица средней школы № 11:
Я несказанно рада, что присутствовала на этом мероприятии, потому что такая честь выпадает не каждому учащемуся школы.

«Такая честь выпадает не каждому». Руководство города поздравило лучших школьников с получением паспортов

Помимо важного документа, юные минчане получили еще и памятные подарки.

«Такая честь выпадает не каждому». Руководство города поздравило лучших школьников с получением паспортов

Люди в материале: Сергей Клишевич, Александра Шлапакова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске в эти дни несколько сотен молодых людей получат свой первый главный документ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 12...
 
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