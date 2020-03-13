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В Дубровенской школе прошел тренировочный межрегиональный хакатон по подготовке к конкурсу «GameDev Junior»

13.03.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенской школе прошел тренировочный межрегиональный хакатон по подготовке к конкурсу «GameDev Junior»

В STEAM-академии средней школы №2 г.Дубровно прошел тренировочный межрегиональный хакатон по подготовке к конкурсу «GameDev Junior» (с международным участием). Научиться навыкам быстрого программирования на площадке собрались учащиеся городских школ, Осинторфской средней школы, воспитанники STEM-центра средней школы №17 г.Орша.


В Дубровенской школе прошел тренировочный межрегиональный хакатон по подготовке к конкурсу «GameDev Junior»

На торжественном открытии хакатона воспитанники STEAM-академии г.Дубровно представили результаты совместного с компанией Gismart проекта «Оркестр Роботов». Они сконструировали и запрограммировали оркестр, состоящий из роботов, играющих на шумовых народных инструментах.


В Дубровенской школе прошел тренировочный межрегиональный хакатон по подготовке к конкурсу «GameDev Junior»

У каждого созданного учащимися робота своя роль в оркестре и свой разработчик. Например, Максим Владимиренко сделал робота Трещулю, который играет на настоящем белорусском народном инструменте — трещетка. Павел Корнеев сконструировал робота под названием Цимбалюга, играющего на детских цимбалах и металлофоне. А Дмитрий Селиханов помогал делать робота Толкачика, который отбивает ритм деревянной ложкой и толкачиком.


В Дубровенской школе прошел тренировочный межрегиональный хакатон по подготовке к конкурсу «GameDev Junior»

Оркестр роботов исполнил белорусские народные песни «Бульба», «Саўка ды Грышка», песню о роботе, а также композицию о городе Дубровно, слова к одному из куплетов которого написала учитель школы №2 Ольга Новикова. Воспитанники STEAM-академии не только разработали роботов, но и помогали им исполнять некоторые композиции, играя на марачевской свистульке. 


В Дубровенской школе прошел тренировочный межрегиональный хакатон по подготовке к конкурсу «GameDev Junior»

На протяжении трех часов участники хакатона придумывали, разрабатывали и программировали игры. Учащиеся впервые работали в режиме жесткого дедлайна (временных рамках), и это стало стимулом для мобилизации всех их сил и повышенной со­бранности.

—Команды-участники сгенерировали собственные идеи для игры в жанре «Гонки 2D», разработали правила игры, проработали локации и игровых персонажей, написали первый уровень игры, оформили презентации своих проектов, — рассказала координатор STEAM-академии Дубровно Виктория Корнеева.

Дубровенщину на хакатоне представили четыре команды, каждая из которых, по правилам хакатона, состояла из четырех участников — геймдизайнер, программист, художник и питчер. Команда средней школа № 2 г. Дубровно в составе Назара Зазыбо, Виктории Соболевой, Евгения Кулешова и Ксении Шусевой представили игру «Минипуты, вперед!». Команда этой же школы в составе Павла Кускова, Стаса Клепицкого, Карины Козловой и Ксюши Коноплевой разработали игру «Наноробот атакует». Представители средней школы № 1 г. Дубровно Артем Мухин, Дмитрий Воронин, Павел Осепцов и Павел Ходунов придумали игру Star WARS Гонки. А учащиеся Осинторфской средней школы Егор Русанов, Валерий Котиков, Этель Вакар и Дарья Серикова стали создателями игры «Титановое море».


В Дубровенской школе прошел тренировочный межрегиональный хакатон по подготовке к конкурсу «GameDev Junior»

Как отметила Виктория Корнеева, если при выполнении задач программирования дети чувствовали себя уверенно, то словесное представление проекта вызвало определенные трудности. Однако, поборов растерянность перед видеокамерой, участники постарались и выступили достойно. А полученный на практике опыт поможет им научиться чувствовать себя смелее в незнакомой аудитории.

Координатор STEAM-академии Виктория Корнеева подчеркнула, что цель проведения хакатона не только в подготовке к участию в конкурсе, но и закрепление за STEAM-академией статуса образовательного межрегионального STEAM-центра.

—Мы пригласили на хакатон учителей информатики школ Дубровенского района и методистов отдела по образованию Дубровенского райисполкома, чтобы познакомить с алгоритмом реа­лизации STEAM-проектов и заложить основу для организации совместных мероприятий, — отметила педагог. — Мы стремимся к тому, чтобы наш STEAM-центр стал своеобразным проводником STEM-образования не только в одной школе, но и в регионе, в котором он расположен.

Насыщенным и познавательным для участников хакатона стал мастер-класс менеджера образовательных программ IAGC Натальи Курсовой, посвященный геймдизайну и организации командной работы. Также мастер-класс по созданию игровой графики провела графический дизайнер Анна Василевская. А Виктория Корнеева более подробно остановилась на оформлении презентации проектов.

Юлия СТАРАВОЙТОВА

 
 
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В STEAM-академии средней школы №2 г.Дубровно прошел тренировочный межрегиональный хакатон по подготовке к конкурсу «GameDev Junior» (с международным участием). Научиться
 
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