В Дубровенской школе прошел тренировочный межрегиональный хакатон по подготовке к конкурсу «GameDev Junior»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В STEAM-академии средней школы №2 г.Дубровно прошел тренировочный межрегиональный хакатон по подготовке к конкурсу «GameDev Junior» (с международным участием). Научиться навыкам быстрого программирования на площадке собрались учащиеся городских школ, Осинторфской средней школы, воспитанники STEM-центра средней школы №17 г.Орша.







На торжественном открытии хакатона воспитанники STEAM-академии г.Дубровно представили результаты совместного с компанией Gismart проекта «Оркестр Роботов». Они сконструировали и запрограммировали оркестр, состоящий из роботов, играющих на шумовых народных инструментах.







У каждого созданного учащимися робота своя роль в оркестре и свой разработчик. Например, Максим Владимиренко сделал робота Трещулю, который играет на настоящем белорусском народном инструменте — трещетка. Павел Корнеев сконструировал робота под названием Цимбалюга, играющего на детских цимбалах и металлофоне. А Дмитрий Селиханов помогал делать робота Толкачика, который отбивает ритм деревянной ложкой и толкачиком.







Оркестр роботов исполнил белорусские народные песни «Бульба», «Саўка ды Грышка», песню о роботе, а также композицию о городе Дубровно, слова к одному из куплетов которого написала учитель школы №2 Ольга Новикова. Воспитанники STEAM-академии не только разработали роботов, но и помогали им исполнять некоторые композиции, играя на марачевской свистульке.







На протяжении трех часов участники хакатона придумывали, разрабатывали и программировали игры. Учащиеся впервые работали в режиме жесткого дедлайна (временных рамках), и это стало стимулом для мобилизации всех их сил и повышенной со­бранности.

—Команды-участники сгенерировали собственные идеи для игры в жанре «Гонки 2D», разработали правила игры, проработали локации и игровых персонажей, написали первый уровень игры, оформили презентации своих проектов, — рассказала координатор STEAM-академии Дубровно Виктория Корнеева.

Дубровенщину на хакатоне представили четыре команды, каждая из которых, по правилам хакатона, состояла из четырех участников — геймдизайнер, программист, художник и питчер. Команда средней школа № 2 г. Дубровно в составе Назара Зазыбо, Виктории Соболевой, Евгения Кулешова и Ксении Шусевой представили игру «Минипуты, вперед!». Команда этой же школы в составе Павла Кускова, Стаса Клепицкого, Карины Козловой и Ксюши Коноплевой разработали игру «Наноробот атакует». Представители средней школы № 1 г. Дубровно Артем Мухин, Дмитрий Воронин, Павел Осепцов и Павел Ходунов придумали игру Star WARS Гонки. А учащиеся Осинторфской средней школы Егор Русанов, Валерий Котиков, Этель Вакар и Дарья Серикова стали создателями игры «Титановое море».







Как отметила Виктория Корнеева, если при выполнении задач программирования дети чувствовали себя уверенно, то словесное представление проекта вызвало определенные трудности. Однако, поборов растерянность перед видеокамерой, участники постарались и выступили достойно. А полученный на практике опыт поможет им научиться чувствовать себя смелее в незнакомой аудитории.

Координатор STEAM-академии Виктория Корнеева подчеркнула, что цель проведения хакатона не только в подготовке к участию в конкурсе, но и закрепление за STEAM-академией статуса образовательного межрегионального STEAM-центра.

—Мы пригласили на хакатон учителей информатики школ Дубровенского района и методистов отдела по образованию Дубровенского райисполкома, чтобы познакомить с алгоритмом реа­лизации STEAM-проектов и заложить основу для организации совместных мероприятий, — отметила педагог. — Мы стремимся к тому, чтобы наш STEAM-центр стал своеобразным проводником STEM-образования не только в одной школе, но и в регионе, в котором он расположен.

Насыщенным и познавательным для участников хакатона стал мастер-класс менеджера образовательных программ IAGC Натальи Курсовой, посвященный геймдизайну и организации командной работы. Также мастер-класс по созданию игровой графики провела графический дизайнер Анна Василевская. А Виктория Корнеева более подробно остановилась на оформлении презентации проектов.

Юлия СТАРАВОЙТОВА