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АБФФ пообещала жестко наказывать нечестных футболистов

13.03.2020 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» всегда стоит на страже честной игры и чистой спортивной борьбы, заявил председатель АБФФ Владимир Базанов на отчетной конференции этой организации в Минске. Подробности сообщает БЕЛТА.

Владимир Базанов подчеркнул, что АБФФ совместно с правоохранительными органами и впредь будет пресекать любые попытки организации договорных матчей и самым строгим образом наказывать нечистоплотных участников футбольного процесса.

Председатель АБФФ напомнил: недавно дисциплинарный комитет футбольной федерации наказал нескольких игроков и футбольные клубы, которые были причастны к «странным» играм. В частности, два человека стали персонами нон грата в белорусском футболе.

Владимир Базанов также отметил, что вскоре в Минске пройдет суд над теми, кто был замешан в договорных матчах. После завершения суда АБФФ также примет жесткие решения в отношении нечистых на руку лиц.
 
Теги: Минск
 
 
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Ассоциация «Белорусская федерация футбола» всегда стоит на страже честной игры и чистой спортивной борьбы, заявил председатель АБФФ Владимир Базанов на отчетной...
 
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