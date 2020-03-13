АБФФ пообещала жестко наказывать нечестных футболистов

Владимир Базанов подчеркнул, что АБФФ совместно с правоохранительными органами и впредь будет пресекать любые попытки организации договорных матчей и самым строгим образом наказывать нечистоплотных участников футбольного процесса.





Председатель АБФФ напомнил: недавно дисциплинарный комитет футбольной федерации наказал нескольких игроков и футбольные клубы, которые были причастны к «странным» играм. В частности, два человека стали персонами нон грата в белорусском футболе.





Владимир Базанов также отметил, что вскоре в Минске пройдет суд над теми, кто был замешан в договорных матчах. После завершения суда АБФФ также примет жесткие решения в отношении нечистых на руку лиц.