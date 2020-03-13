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У жителя Минской области через суд конфисковали заготовленный металл на 90 тысяч рублей

13.03.2020 09:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У жителя Минской области через суд конфисковали лом цветных металлов на общую сумму больше 90 тысяч рублей. Мужчину также оштрафовали на более чем 100 рублей. Об этом сообщает инспекция МНС по Минской области.

Налоговая и милиция вышли на мужчину, который несколько лет заготавливал лом цветных металлов, б/у аккумуляторные батареи и получал от этой деятельности доход.

«При обследовании его помещений обнаружен лом в количестве свыше 102,2 тонн, на сумму более 90 тысяч рублей, — рассказывают в инспекции МНС по Минской области.

Экономический суд Минской области принял решение о конфискации лома цветных металлов, а также полученного дохода от такой деятельности. Мужчина получил также штраф.

В инспекции по Минской области напоминают, что «такая деятельность может осуществляться только зарегистрированными субъектами хозяйствования при наличии лицензии».

 
 
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У жителя Минской области через суд конфисковали лом цветных металлов на общую сумму больше 90 тысяч рублей. Мужчину также оштрафовали на более чем 100 рублей. Об этом...
 
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