Оказывается, земля в минских элитных Дроздах принадлежит России

Источник материала: KYKY

TUT.by решил напомнить о землях в Минске и пригороде, которые принадлежат России. Одно такое место есть в Дроздах – в пределах минского элитного микрорайона, который так любит для жизни политическая верхушка, бизнесмены и спортивная элита.

В 2009 году правительства Беларуси и России официально договорились о том, чтобы передавать друг другу в собственность и сдавать в аренду участки земли. Это прописали в соглашении, обосновав сделку дружбой двух стран. Потом текст документа менялся: в новой редакции уже говорилось, что Россия давала в собственность Беларуси участки на несколько гектаров больше. Соглашение ратифицировали в 2013 году.

Цели, по которым страны обменялись участками, нигде четко не указаны. Но есть напутствие: лучше бы их использовать по целевому назначению. А еще до обмена в 2009 году зампреда Госкомитета по имуществу сказал , что осваивать участки собираются с рекреационным или социально-культурным смыслом.

Так, Россия владеет территорией на 2,5 гектара в Дроздах; она расположена возле проспекта Победителей. Соседи – частная школа в Дроздах, которую в 2020 году построила компания российского олигарха, и будущий «Шантер Хиллом». Удивительно, но площади здесь пустуют уже долгое время.

Раньше в прессе писали , что участок в Дроздах задействуют для увеличения территории резиденции посла России в Беларуси. Резиденция посла в Минске до сих пор находится по адресу: Старовиленская, 48.