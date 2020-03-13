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Осиповчанка рассказывает о том, как связала жизнь с железной дорогой

13.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Ветеранский лидер

Осиповчанка рассказывает о том, как связала жизнь с железной дорогой

О том, что будет трудиться на железной дороге, жительница деревни Люсино Ганцевичского района Галина Зотова даже не думала. Мечтала приобрести профессию учителя физкультуры, стала чемпионкой Брестской области по лыжному спорту, чему способствовало массовое увлечение спортом в родной школе. Кстати, мечту Галины осуществила ее сестра, а сама девушка поступила в техникум железнодорожного транспорта на отделение «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» и через 3 года получила специальность техника-электрика.

По распределению выпускницу направили в дистанцию сигнализации и связи г. Осиповичи. Город ей понравился, он напомнил родной населенный пункт: так же разделен надвое железнодорожными путями.

Первоначально работала электромонтером технической документации, а год спустя была назначена дежурным электромехаником СЦБ поста электрической централизации станции Осиповичи-1 и трудилась в этой должности 10 лет. А еще 30 — диспетчером связи.

Ее портрет украшал Доску почета узла и дистанции. Неоднократно поощрялась грамотами дистанции сигнализации и связи, отделения, службы, районного Совета депутатов. Активно участвовала в общественной работе и спортивной жизни предприятия. И вот уже 8 лет — бессменный руководитель совета ветеранов дистанции сигнализации и связи.

В ее первичке 158 экс-работников дистанции сигнализации и связи, а также дошкольных учреждений и кафе, которые ранее принадлежали железной дороге. И каждому председатель стремится уделить внимание. На особом счету ветеран войны Любовь Сныткина, два бывших работника, имеющих статус малолетних узников. Ветераны получают материальную помощь к праздникам и юбилеям, для поддержания здоровья, им выписывают отраслевую газету. Не забывают и ушедших из жизни, и эта память выражается не только словами, но и на деле. Например, в посещении мест упокоения, уборке могил одиноких ветеранов. Ухаживают и за памятником участнику войны в Афганистане Сергею Хондоге.

Общественная работа Галины Николаевны также неоднократно отмечалась грамотами, благодарностями и денежными вознаграждениями, а в нынешнем феврале ветеранский лидер получила Почетную грамоту райисполкома.

 
 
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Ветеранский лидер О том, что будет трудиться на железной дороге, жительница деревни Люсино Ганцевичского района Галина Зотова даже не думала. Мечтала приобрести...
 
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