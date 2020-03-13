Хищения велосипедов: какие правила необходимо соблюдать для обеспечения сохранности своего имущества

Источник материала: Кировец

С наступлением весны на территории г. Кировска и Кировского района увеличилось число граждан, использующих в качестве средства передвижения велосипед.

По словам оперуполномоченного ОУР КМ РОВД Дмитрия Гапеева, вместе с тем увеличивается и число фактов хищения указанных транспортных средств. Анализируя факты хищения велосипедов, становится видно, что основной причиной их совершения является то, что владельцы велосипедов игнорируют простейшие меры к сохранности своего имущества, а именно: оставляют велосипеды во дворах, подъездах домов, около магазинов без присмотра и не оборудованные противоугонными устройствами.





В целях недопущения краж велосипедов и тем самым причинения Вам материального ущерба отделение уголовного розыска РОВД в очередной раз настоятельно рекомендует:

— не оставлять велосипеды без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах;

— принять меры по технической укрепленности мест хранения велосипедов (гаражей, сараев, подвалов, кладовых и т.д.);

— хранение велосипедов в общественных местах осуществлять на специально оборудованных стоянках с использованием специальных средств, обеспечивающих их сохранность);

— сохранять документы, где указан номер велосипеда, чтобы облегчить его поиск в случае хищения;

— не доверять пользоваться велосипедами незнакомым или малознакомым лицам.

— лицам, чьи малолетние дети управляют велосипедами принять меры к недопущению оставления их в общественных местах без присмотра.

Сохранность Вашего имущества в Ваших руках.

Одновременно информируем, что согласно п. 154 Правил дорожного движения запрещается без сопровождения совершеннолетнего лица управлять велосипедом на дороге лицом моложе четырнадцати лет (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).