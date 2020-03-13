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В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя

13.03.2020 14:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«В скором времени будет отменена норма о том, что запрещается отпуск пищевой продукции в тару покупателя. Потребителю можно будет использовать свою тару, какую-то многоразовую упаковку для приобретения тех или иных товаров», – сказала Инна Гаврильчик. передает БЕЛТА.

Минздрав ведет работу, чтобы исключить такой запрет из санитарно-эпидемиологических требований для организаций, которые торгуют пищевой продукцией,.

Это будет положительным изменением и позволит потребителю исключить лишние траты на упаковку, считают в МАРТ.

В настоящее время, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, запрещается отпуск пищевой продукции в грязную тару покупателя и печатную макулатуру.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Беларуси отменят запрет на упаковку пищевой продукции в тару покупателя. Об этом сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой...
 
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