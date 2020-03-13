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В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя
Источник материала: Myfin
«В скором времени будет отменена норма о том, что запрещается отпуск пищевой продукции в тару покупателя. Потребителю можно будет использовать свою тару, какую-то многоразовую упаковку для приобретения тех или иных товаров», – сказала Инна Гаврильчик. передает БЕЛТА.
Минздрав ведет работу, чтобы исключить такой запрет из санитарно-эпидемиологических требований для организаций, которые торгуют пищевой продукцией,.
Это будет положительным изменением и позволит потребителю исключить лишние траты на упаковку, считают в МАРТ.
В настоящее время, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, запрещается отпуск пищевой продукции в грязную тару покупателя и печатную макулатуру.
Источник: Myfin.by
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