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Украина закрывает въезд для иностранцев
13.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Украина из-за
Решение вступит в силу через 48 часов.
В то же время украинцам советуют ограничить зарубежные и туристические поездки.
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