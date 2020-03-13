Украина закрывает въезд для иностранцев

Источник материала: Вороновская газета





Украина из-за коронавируса закроет границу для иностранных граждан на две недели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Решение вступит в силу через 48 часов.

В то же время украинцам советуют ограничить зарубежные и туристические поездки.

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