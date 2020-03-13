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Украина закрывает въезд для иностранцев

13.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Украина закрывает въезд для иностранцев

Украина из-за коронавируса закроет границу для иностранных граждан на две недели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Решение вступит в силу через 48 часов.

В то же время украинцам советуют ограничить зарубежные и туристические поездки.

https://www.belta.by/

 
 
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Украина из-за коронавируса закроет границу для иностранных граждан на две недели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны...
 
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