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Почему жителя Белостока война вначале не испугала, и причём тут библиотека?
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Сейчас деревню в 100 км от Минска Вячеслав Гаврилович называет родной. Хотя он родился далеко отсюда, в приграничном Белостоке, там и увидел первую кровь войны.
Вячеслав Скуценя, житель Белостока в июне 1941 года:
В местную библиотеку он заходит смело. Библиотекарь здесь добрая: за то, что читатель книги приносит не в срок, не ругает. А тогда, в 1941-м, он даже обрадовался, что началась война.
Вячеслав Скуценя:
Книга осталась дома на столе и в чьи руки попала, неизвестно. Но тогда Вячеславу Гавриловичу было уже не до неё – семья с собой взяла только самое необходимое.
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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