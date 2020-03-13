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Почему жителя Белостока война вначале не испугала, и причём тут библиотека?

13.03.2020 22:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Почему жителя Белостока война вначале не испугала, и причём тут библиотека?

Сейчас деревню в 100 км от Минска Вячеслав Гаврилович называет родной. Хотя он родился далеко отсюда, в приграничном Белостоке, там и увидел первую кровь войны.

Почему жителя Белостока война вначале не испугала, и причём тут библиотека?

Вячеслав Скуценя, житель Белостока в июне 1941 года:
Оказывается, поляки уже были научены, что если война  главное запастись водой. Потому что, как правило, водонапорные станции выходят из строя и город без воды засыхает.

Почему жителя Белостока война вначале не испугала, и причём тут библиотека?

В местную библиотеку он заходит смело. Библиотекарь здесь добрая: за то, что читатель книги приносит не в срок, не ругает. А тогда, в 1941-м, он даже обрадовался, что началась война.

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Почему жителя Белостока война вначале не испугала, и причём тут библиотека?

Вячеслав Скуценя:
Я просрочил своё время, а библиотекарь была очень злая женщина. Побоялся ей признаться. Но сейчас: так это же ерунда была. Ну, побоялся, а тут война, эвакуироваться надо.

Почему жителя Белостока война вначале не испугала, и причём тут библиотека?

Книга осталась дома на столе и в чьи руки попала, неизвестно. Но тогда Вячеславу Гавриловичу было уже не до неё – семья с собой взяла только самое необходимое.

Люди в материале: Вячеслав Скуценя

 
Теги: Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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