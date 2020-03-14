телеканала "Беларусь 1" в пятницу. "Мы рассматриваем механизм помилования тех, кто оступился. Сегодня около 1800 человек, осужденных по 328 статье УК РБ отбывают наказания в местах лишения свободны. И мы хотим рассмотреть вопрос об их помиловании. Но не всех, а рассмотреть каждый случай индивидуально", - заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфирев пятницу.





Он признался, что считает многих из них больными оступившимися "по дурости" и по молодости людьми, которым нужна помощь.





По словам министра, решение о помиловании осужденных по 328 статье УК РБ будет приниматься исходя из определенных критериев.





"Это отбытие как минимум половины срока, хорошее поведение в местах лишения свободы, оценка своих действий, которые привели его за решетку, и готовность родственников или других близких людей принять вышедшего из тюрьмы осужденного, взять его на поруки. Важно, чтобы оказавшись на свободе, человек не стал снова совершать преступления", - пояснил руководитель ведомства.





Амнистия осужденных в 2020 году в Беларуси будет приурочена к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.