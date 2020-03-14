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Сванидзе: «Лукашенко — это теперь план Б»

14.03.2020 09:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Обнуление» Путина вовсе не означает, что Беларусь оставят в покое. Такое мнение высказал в интервью Эху Москвы известный российский журналист Николай Сванидзе. Он уверен, что Путин хочет остаться во власти всеми возможными способами. И план с объединенем с Беларусью не стоит сбрасывать со счетов.



— Если бы он не хотел, он на этом уже этапе, после предложения Валентины Владимировны Терешковой, сказал: «Дорогая Валентина Владимировна, я вам очень признателен за доверие, но, мне кажется, что это похоже на узурпацию власти, это похоже на то, что я иду на бессменную власть. Мне это не нужно, я этого не хочу. Я всегда говорил, что я против этого. Поэтому спасибо — нет». Он бы так сказал. Он этого не сказал.

Он кивнул на Конституционный суд. Конечно, возможно, теоретически, что и Конституционный суд по примеру 98-го года примет решение не то, но я в это очень слабо верю. Я думаю, что Конституционный суд проявит ответственность, примет то решение, которое от него ждут. И есть еще один возможный вариант, что удастся нагнуть Лукашенко к 24-му году. Теоретически это возможно.

Это красивее. Красивее пойти на следующий срок через объединение с Беларусью, что будет напоминать Советский Союз лайт такой.

Это будет красивее, потому что вариант Валентины Терешковой, он все равно попахивает, я бы сказал, недостаточно твердой легитимностью, согласись. Ну, попахивает. Ну, 20 лет человек у власти — и обнулить. Ну, кто ж поверит-то, господи. Потому что как ты докажешь, что всё обнулить и всё сначала… что шесть раз замужем — и снова юная девушка. Ну, никак не получится так доказать. А если с Лукашенко, то получится, потому что всё, новое государство. Если удастся, то пойдут на этот вариант, но, я думаю, что не удастся.

До сих пор же не удалось нагнуть Лукашенко.

План, я думаю, реализован не от хорошей жизни, потому что, конечно, ставка делалась на план Б, который был раньше планом А, то есть на Лукашенко, а теперь будет делаться ставка на этот план. Но если все-таки удастся экономически нагнуть батьку, то пойдут на вариант, который был раньше планом А.
 
 
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«Обнуление» Путина вовсе не означает, что Беларусь оставят в покое. Такое мнение высказал в интервью Эху Москвы известный российский журналист Николай Сванидзе....
 
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