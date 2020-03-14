"Газпром трансгаз Беларусь" заявляет о резком росте спроса на газомоторное топливо

"Только в последний год, в связи с постоянным дорожанием традиционных видов топлива, на заправочных станциях (газомоторных – ИФ) по всей республике резко возросла загруженность. Разумеется, что одномоментно решить возникшую проблему было практически невозможно. Мы сожалеем о том, что наши клиенты в последнее время испытывают неудобство в процессе заправки автомобилей на газовых станциях", - говорится в заявлении компании, которое поступило в "Интерфакс-Запад".





При этом в сообщении говорится об "инцидентах" на заправочных станциях из-за очередей. "Мы знаем о том, что Вы проводите достаточно много времени в ожидании заправки. Поверьте, наши станции работают с нагрузкой, значительно превышающей проектную. Все это делается для того, чтобы снизить время вынужденных простоев. К сожалению, низкий уровень культуры некоторых клиентов является причиной инцидентов, которых мы хотели бы избежать", - отмечают в компании.









"Газпром трансгаз Беларусь" сообщила о планах завершения внепланового ремонта одной из заправочных станций в Минске , ряд станций будет оснащен дополнительными постами. "Ведется проектирование новых заправочных станций в Минске и других регионах страны", - говорится в сообщении.





По данным компании, в настоящее время в Беларуси насчитывается более 10,5 тыс. автомобилей на газомотороном топливе. Сеть заправочных станций "Газпром трансгаз Беларусь" включает 28 объектов. Также компания оказывает услуги по переоборудованию автомобилей на компримированный природный газ и их обслуживание. В 2019 году потребление метана в качестве моторного топлива в Беларуси выросло в 1,5 раза.





Основной деятельностью "Газпром трансгаз Беларусь" является поставка природного газа из РФ потребителям Беларуси и транзит газа по территории республики.





Между тем, белорусское интернет-издание "Автобизнес" сообщило, что "в Минске быстрыми темпами растет количество метановых автомобилей. А вот с заправками не все так просто: новые не строятся, а очереди на старых такие, что доходит даже до драк".





Ранее сообщалось, что концерн "Белнефтехим" реализует стратегию ползущего роста розничных цен на нефтепродукты в условиях налогового маневра в нефтяной сфере РФ. С начала 2020 года цены на автотопливо повышались 9 раз. В 2019 году топливо в республике дорожало 28 раз, в 2018 году - 27 раз. Стоимость, как правило, увеличивалась на 1 копейку.



