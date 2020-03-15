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15 марта — ДЕНЬ Конституции Республики Беларусь

15.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С Днем Конституции Республики Беларусь!

Дорогие жители города Несвижа и Несвижского района!

Поздравляем вас с государственным праздником — Днем Конституции Республики Беларусь!

26 лет назад был принят первый в истории суверенной Беларуси Основной Закон — Конституция молодого белорусского государства, которая вместила в себя богатый исторический опыт и мудрость предыдущих поколений, обеспечила главенство закона, закрепила правовые политические и идеологические особенности государства, четко определила приоритеты дальнейшего развития общества, реализацию социальной защиты и благополучия населения, бережное отношение к традициям белорусского народа, укрепление авторитета страны на международном уровне.

Задача каждого гражданина и патриота — чтить и хранить заложенные в Конституции общенациональные ценности, делать всё возможное для благополучия и процветания родного края.

Пусть этот день для всех нас будет днем гордости за нашу страну, уважения к ее истории и стимулом для реализации значимых достижений.

Желаем всем здоровья, добра, счастья, мира!

Несвижский районный

исполнительный комитет.

Несвижский районный Совет депутатов.

 

Главный Закон страны

15 марта в нашей стране отмечают День Конституции Республики Беларусь.

В Конституции закреплены основные принципы, назначение, функции и основы организации, формы и методы деятельности государства. Самым главным является то, что Конституция придает высшую юридическую силу фундаментальным правам и свободам человека, защищает его достоинство.

Основной Закон нашего государства на первое место ставит и гарантирует гражданам Республики Беларусь соблюдение их личных прав и свобод. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Государство ответственно перед гражданином за создание условий свободного и достойного развития личности. Гражданин ответственен перед государством за неукоснительное испол-нение обязанностей, возложенных на него Конституцией.

Необходимо отметить, что в целом Конституция Республики Беларусь закрепляет все положения международно-правовых актов, которые касаются правового статуса человека. Признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.

За всю историю развития Беларуси было принято пять Конституций (в 1919, 1927, 1937, 1978 и 1994 годах). Принятие новой Конституции 1994 года поставило задачу — обеспечить в нашей стране верховенство закона, то есть подчинение закону любой из существующих ветвей власти — законодательной, исполнительной, судебной.

Республика Беларусь гарантирует равенство всех ее граждан перед законом, обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности, неприкосновенность жилища и иных законных владений, право свободного передвижения и выбора места жительства в пределах Республики Беларусь, свободу вероисповедания. Государство также гарантирует каждому право собственности, право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения, право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом, право на жилище, которое обеспечивается развитием государственного и частного жилищного фонда, содействием гражданам в приобретении жилья, а также право на образование, право на участие в культурной жизни.

Чем слаженнее и активнее будут работать институты, призванные улучшать жизнь людей и закреплять соответствующие нормы в нашем законодательстве, тем стабильнее и крепче будет не только общество, но и государство в целом.

Александр Алисевич,

прокурор Несвижского района, советник юстиции.


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С Днем Конституции Республики Беларусь! Дорогие жители города Несвижа и Несвижского района! Поздравляем вас с государственным праздником — Днем Конституции
 
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