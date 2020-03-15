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МИД рассказал, что делать белорусам, застрявшим за границей

15.03.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Искать альтернативные пути возвращения домой рекомендует МИД Беларуси гражданам РБ, которые планировали въехать в страну транзитом через Польшу или Украину, сообщает Sputnik.

МИД рассказал, что делать белорусам, застрявшим за границей
С 16 марта запрет на въезд через государственную границу для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда, вводит Украина. С пятницы 13 марта на 10 дней закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши. Этот срок может быть и продлен. Кроме того, с воскресенья Польша приостанавливает пограничное движение на белорусско-польском участке границы, а также прекращает международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд. Не исключено, что аналогичные меры будут приняты и правительством Литвы.

"Просим учитывать указанную информацию граждан Республики Беларусь, которые планировали возвращаться на Родину транзитом через указанные страны. В этом случае необходимо действовать в соответствии с конкретной ситуацией и искать альтернативные варианты прибытия на территорию Беларуси", - заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Гражданам, которые не могут вернуться на родину, МИД рекомендует сообщать о себе в соответствующие загранучреждения Республики Беларусь или непосредственно в министерство иностранных дел. Таким гражданам будет оказано содействие. Телефоны для экстренной связи белорусских посольств:

В Польше - +48 694 459 554
В Литве - +370 699 59 434
В Латвии - +371 6 732 53 21
В Украине - +38 050 406 23 30
В Эстонии - +372 580 14 707
В России - + 7 495 777 66 44

При этом в МИД напомнили, что принятые в соседних государствах меры не ограничивают выезд из них граждан Беларуси.

Тем, кто планирует заграничные поездки, представитель внешнеполитического ведомства рекомендует перед поездкой уточнять информацию о характере и сроках ограничений, которые действуют в той или иной стране. Уточнить эту информацию, по словам Глаза, можно в диппредставительствах или консульских учреждениях этих стран.

Кроме того, актуальная  информация по мере ее появления будет размещаться и на сайтах белорусских дипломатических представительств в зарубежных государствах.
 
 
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Искать альтернативные пути возвращения домой рекомендует МИД Беларуси гражданам РБ, которые планировали въехать в страну транзитом через Польшу или Украину,...
 
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