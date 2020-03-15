Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем Конституции Республики Беларусь

Источник материала: Вороновская газета





Уважаемые жители района!

Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь! Основной закон, принятый 26 лет назад, открыл новую страницу в многовековой истории белорусского народа, стал фундаментом системы политических, экономических и социальных отношений, утвердил принципы конституционного устройства, закрепил права, свободы и обязанности граждан.

Это знаковое событие позволило реализовать стремление многих поколений белорусов быть хозяевами на своей земле, жить в свободном, справедливом и благополучном обществе. Спокойствие и безопасность, образование и здоровье нации, достойный уровень жизни и комфортные условия проживания признаны нашими приоритетными задачами.

Мира, добра, счастья вам, дорогие земляки, и новых свершений на благо родного района и Отечества.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.