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Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем Конституции Республики Беларусь
15.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь! Основной закон, принятый 26 лет назад, открыл новую страницу в многовековой истории белорусского народа, стал фундаментом системы политических, экономических и социальных отношений, утвердил принципы конституционного устройства, закрепил права, свободы и обязанности граждан.
Это знаковое событие позволило реализовать стремление многих поколений белорусов быть хозяевами на своей земле, жить в свободном, справедливом и благополучном обществе. Спокойствие и безопасность, образование и здоровье нации, достойный уровень жизни и комфортные условия проживания признаны нашими приоритетными задачами.
Мира, добра, счастья вам, дорогие земляки, и новых свершений на благо родного района и Отечества.
Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.
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Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем Конституции Республики Беларусь
Уважаемые жители района! Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь! Основной закон, принятый 26 лет назад, открыл новую страницу в...
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