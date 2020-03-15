В Беловежской пуще начались раскопки древнего поселения каменного века. На его месте возведут музей

сообщает Белтелерадиокомпания. Заповедная территория Беловежской Пущи вновь стала объектом интереса археологов. Там начались раскопки. Ученые работают на месте стоянки периода каменного века. Скоро там, где было древнее поселение, построят музей, гости которого смогут добыть огонь, как это делали древние люди, или построить лодку,Белтелерадиокомпания.





Археологи по крупицам собирают образ древнего белоруса. Как жили и чем занимались жители пущи в каменном веке, можно узнать по спрятанным в земле артефактам. Самая частая находка – фрагменты кремния. 6 000 лет назад из него делали практически все предметы быта, инструменты и оружие.





Археолог Вадим Лакиза работает на раскопках уже более 30 лет. По его словам, эти – одни из самых интересных. Как утверждает ученый, внешне древние белорусы практически ничем не отличались от современных. Для раскопок пущанская почва очень благодатная: землю не заселяли несколько последних веков. Нетронутая современным человеком, она хранит много древних артефактов. Работать на объекте нужно очень осторожно. Чтобы не пропустить ничего важного, археологи снимают тонкий слой земли. Не больше двух-трех сантиметров.





Профессиональным археологам помогают студенты исторических факультетов. Раскопки станут подготовительным этапом в строительстве будущего музея под открытым небом. В нем воссоздадут не только жилища, но и быт древнего человека.





«Здесь вы не увидите экспонаты под стеклом, как это принято. Самая главная функция нашего музея – показать туристу, как жил наш предок, методом экспериментальной археологии. Любой желающий сможет воочию увидеть, как добывался кремний, как обрабатывался, как из обыкновенного камушка, найденного в поле, делали орудия труда», – рассказал Руслан Книга, заведующий археологическим музеем под открытым небом.





Новый объект – часть большого проекта. Похожие музеи бронзового и среднего веков уже возведены неподалеку. К стройке по технологиям каменного периода приступят в конце мая.