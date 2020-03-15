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Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?

15.03.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пожилые люди часто говорят, что жизнь постепенно проходит мимо них. Они сидят дома, смотрят телевизор, читают книги, занимаются огородом на даче или в деревне и могут отрешиться от мира. 

Студенты и школьники часто жалуются, что жизнь проходит мимо них, пока они занимаются учёбой. А взрослые люди утверждают, что пока они работают, жизнь пролетает. 

Из всего этого можно сделать вывод – жизнь всегда проходит мимо, если только сознательно не обращать на неё внимание. Чтобы потренироваться в этом навыке, предлагаем вам присмотреться к этим снимкам и понять, что там не так (если сразу не заметите, ищите подсказки на вторых фото). 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Kozikolka 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: reddit.com/user/reina_tontita 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: reddit.com/user/reina_tontita 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Exorciot 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Exorciot 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: reddit.com/user/moramarc 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: reddit.com/user/moramarc 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Deathman 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: pikabu.ru / Deathman 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: reddit.com/user/micaymue5 

Проверка на внимательность. Сможете найти интересные детали на фотографиях без подсказок?
Фото: reddit.com/user/micaymue5 

Кстати, ранее мы показывали несколько фотографий, где самое интересное было на заднем плане (смотреть здесь). 

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Пожилые люди часто говорят, что жизнь постепенно проходит мимо них. Они сидят дома, смотрят телевизор, читают книги, занимаются огородом на даче или в деревне и...
 
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