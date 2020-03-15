В Пинске в праймериз оппозиции победил Юрий Губаревич

Несмотря на то, что особой рекламы этой политической акции в городе не было, в конференц-зале гостиничного комплекса «Припять» собралось более сотни человек, многие стояли, так как сидячих мест всем не хватило.





Люди пожертвовали выходным воскресным днём, чтобы узнать, какие перемены могут быть в стране. Многие говорили, что устали от стабильной стагнации многих сфер жизни в Беларуси, о том, что не доверяют чиновникам. О том, что хотят принять участие в настоящих прозрачных и справедливых выборах, чтобы прийти на участок для голосования добровольно и реально увидеть и услышать, как считают голоса члены избиркомов.

"Медиа-Полесье" . Важно отметить, что среди пришедших большинство было не из числа бывших политических активистов, пишет





Итог праймериз в Пинске:





— зарегистрировалось – 104 человека;





— получили бюллетени – 102 человека;





— проголосовал – 101 человек.





Голоса распределились:





— за Юрия Губаревича – 48 человек;





— за Ольгу Ковалькову – 0;





— за Николая Козлова – 4 человека;





— за Павла Северинца — 45 человек;





— за Алексея Януковича – 3 человека;





1 бюллетень признан недействительным.





Итоги праймериз в 10 городах (проголосовало 470 человек):

— Юрий Губаревич — 122 (26,12%);





— Ольга Ковалькова — 19 (4,07%);





— Николай Козлов — 38 (8,14%);





— Павел Северинец — 277 (59,31%);





— Алексей Янукевич — 11 (2,36%);





— недействительных бюллетеней — 3.