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В Пинске в праймериз оппозиции победил Юрий Губаревич

15.03.2020 19:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более ста человек собрались в столице Полесья на предварительные выборы единого кандидата от демократической оппозиции.

Несмотря на то, что особой рекламы этой политической акции в городе не было, в конференц-зале гостиничного комплекса «Припять» собралось более сотни человек, многие стояли, так как сидячих мест всем не хватило.

Люди пожертвовали выходным воскресным днём, чтобы узнать, какие перемены могут быть в стране. Многие говорили, что устали от стабильной стагнации многих сфер жизни в Беларуси, о том, что не доверяют чиновникам. О том, что хотят принять участие в настоящих прозрачных и справедливых выборах, чтобы прийти на участок для голосования добровольно и реально увидеть и услышать, как считают голоса члены избиркомов.
 
Важно отметить, что среди пришедших большинство было не из числа бывших политических активистов, пишет "Медиа-Полесье".

Итог праймериз в Пинске:

— зарегистрировалось – 104 человека;

— получили бюллетени – 102 человека;

— проголосовал – 101 человек.

Голоса распределились:

— за Юрия Губаревича – 48 человек;

— за Ольгу Ковалькову – 0;

— за Николая Козлова – 4 человека;

— за Павла Северинца — 45 человек;

— за Алексея Януковича – 3 человека;

1 бюллетень признан недействительным.

Итоги праймериз в 10 городах (проголосовало 470 человек):
— Юрий Губаревич — 122 (26,12%);

— Ольга Ковалькова — 19 (4,07%);

— Николай Козлов — 38 (8,14%);

— Павел Северинец — 277 (59,31%);

— Алексей Янукевич — 11 (2,36%);

— недействительных бюллетеней — 3.
 
 
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Более ста человек собрались в столице Полесья на предварительные выборы единого кандидата от демократической оппозиции.
 
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