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Амнистия к 75-летию Победы может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики
16.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев телеканалу
Сейчас прорабатывается механизм помилования для тех, кто оступился впервые, добавили в эфире телеканала.
Заниматься подготовкой законопроекта об амнистии поручено Верховному суду вместе с Министерством внутренних дел. Документ по своему объему, как сообщалось, будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.
МВД также готовит ряд законодательных инноваций. Пакет изменений коснется КоАП. Главная задача состоит в том, чтобы уйти от бумажной волокиты, упростить сам процесс привлечения к ответственности. К примеру, прорабатываются действенные меры воздействия на системных нарушителей правил
«В области дорожного движения мы предлагаем вводить штрафные баллы. Это делается для того, чтобы случайных, разовых нарушителей отсечь от меньшинства, которое систематически, нагло, специально не обращая внимание на общественные правила и интересы других людей, нарушает правила просто потому, что так хочет», — сказал Юрий Караев. По его словам, речь идет о той категории людей, которые лихачат, специально создают
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Амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев...
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