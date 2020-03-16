Амнистия к 75-летию Победы может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики

Источник материала: Вороновская газета





Амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев телеканалу «Беларусь 1» , сообщает БЕЛТА.

Сейчас прорабатывается механизм помилования для тех, кто оступился впервые, добавили в эфире телеканала.

Заниматься подготовкой законопроекта об амнистии поручено Верховному суду вместе с Министерством внутренних дел. Документ по своему объему, как сообщалось, будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.

МВД также готовит ряд законодательных инноваций. Пакет изменений коснется КоАП. Главная задача состоит в том, чтобы уйти от бумажной волокиты, упростить сам процесс привлечения к ответственности. К примеру, прорабатываются действенные меры воздействия на системных нарушителей правил дорожного движения . Таких, по данным правоохранительного ведомства, в стране около 8 тыс.

«В области дорожного движения мы предлагаем вводить штрафные баллы. Это делается для того, чтобы случайных, разовых нарушителей отсечь от меньшинства, которое систематически, нагло, специально не обращая внимание на общественные правила и интересы других людей, нарушает правила просто потому, что так хочет», — сказал Юрий Караев. По его словам, речь идет о той категории людей, которые лихачат, специально создают аварийную ситуацию , чтобы пощекотать нервы, рискуют жизнями других людей.

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