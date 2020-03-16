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Александр Лукашенко: Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока что мир зациклен на одном – коронавирусе. Про него же 16 марта во время большого кадрового дня поговорил и даже раздал пару дельных советов Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые кадры как знали, что тема будет: на входе подготовились.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я желаю вам успехов, здоровья, не болейте. Сегодня сходите в сауну сухую. Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает.
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Александр Лукашенко: Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть
Новости Беларуси. Пока что мир зациклен на одном – коронавирусе. Про него же 16 марта во время большого кадрового дня поговорил и даже раздал пару дельных советов...
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