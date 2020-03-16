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Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт

16.03.2020 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перед выходом на линию такой дезинфицирующий душ ждет каждый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт

Насколько белорусы готовы позаботиться о себе? Как COVID-19 изменил нашу повседневную жизнь

В этом парке Минска 200 машин. На обработку уходит ежедневно более 150 литров спецсредства – это в 10 раз больше обычного.

Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт

Но ситуация штатная: к ней были готовы заранее, разработали инструкции совместно с эпидемиологами. В салонах, уверяют, предельно чисто.

Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт

Ольга Фруцкая, мойщик-уборщик подвижного состава филиала автобусного парка № 4 Минсктранса:
Тщательно убираются поручни, сиденья, полы, валидаторы.

Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт

Люди в материале: Ольга Фруцкая

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Перед выходом на линию такой дезинфицирующий душ ждет каждый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько белорусы готовы...
 
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