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Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перед выходом на линию такой дезинфицирующий душ ждет каждый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом парке Минска 200 машин. На обработку уходит ежедневно более 150 литров спецсредства – это в 10 раз больше обычного.
Но ситуация штатная: к ней были готовы заранее, разработали инструкции совместно с эпидемиологами. В салонах, уверяют, предельно чисто.
Ольга Фруцкая, мойщик-уборщик подвижного состава филиала автобусного парка № 4 Минсктранса:
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Новости Беларуси. Перед выходом на линию такой дезинфицирующий душ ждет каждый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько белорусы готовы...
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