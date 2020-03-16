Показываем, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перед выходом на линию такой дезинфицирующий душ ждет каждый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





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В этом парке Минска 200 машин. На обработку уходит ежедневно более 150 литров спецсредства – это в 10 раз больше обычного.





Но ситуация штатная: к ней были готовы заранее, разработали инструкции совместно с эпидемиологами. В салонах, уверяют, предельно чисто.





Ольга Фруцкая, мойщик-уборщик подвижного состава филиала автобусного парка № 4 Минсктранса:

Тщательно убираются поручни, сиденья, полы, валидаторы.