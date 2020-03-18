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У МАза после столкновения с трамваем отвалилось колесо и он врезался в столб
Источник материала: Tut.by
Из-за аварии на улице Долгобродской было парализовано движение трамваев. Момент столкновения попал на видео.
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В трамвае пассажиров не было, в аварии никто не пострадал.
Инспекторы напомнили, что на перекрестке равнозначных дорог водитель транспортного средства, кроме трамвая, обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев. На таких перекрестках водитель трамвая имеет преимущество перед другими транспортными средствами (кроме трамваев) независимо от направления его движения.
Как сообщили в «
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Движение трамваев на маршрутах №№ 3,6,7 было остановлено. Его возобновили в 09.28.
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