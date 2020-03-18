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У МАза после столкновения с трамваем отвалилось колесо и он врезался в столб

18.03.2020 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за аварии на улице Долгобродской было парализовано движение трамваев. Момент столкновения попал на видео.

По информации ГАИ Минска, 49-летний водитель МАЗа ехал по улице Долгобродской со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Кошевого в первой полосе. Проезжая трамвайное разворотное кольцо, он столкнулся с трамваем. От удара у грузовика оторвалось колесо, после чего он влетел в столб.

В трамвае пассажиров не было, в аварии никто не пострадал.


Фото: ГАИ

Инспекторы напомнили, что на перекрестке равнозначных дорог водитель транспортного средства, кроме трамвая, обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев. На таких перекрестках водитель трамвая имеет преимущество перед другими транспортными средствами (кроме трамваев) независимо от направления его движения.

Как сообщили в «Минсктрансе», из-за ДТП движение трамваев на маршрутах №№ 3,6,7 было остановлено. Его возобновили в 09.28.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение трамваев на маршрутах №№ 3,6,7 было остановлено. Его возобновили в 09.28.
 
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