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На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли три человека

18.03.2020 15:44 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли три человека

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Жолнерчик провела прием граждан в Ганцевичском РЖКХ.

Поскольку это не первая рабочая поездка парламентария в район, на прием к ней пришли только три человека с обращениями коммунально-бытового характера.

На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли три человека
На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли три человека

Компетентное разъяснение на них давала не только Людмила Николаевна, но и исполняющий обязанности директора РЖКХ Сергей Войтешик.

На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли три человека

В обсуждение некоторых вопросов включился и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лунинецкому избирательному округу № 13 Анатолий Насеня.

На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли три человека
На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли три человека

К слову, завтра Анатолий Насеня прием граждан проведет в Люсинском и Мальковичском сельисполкомах.

На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли три человека

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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Жолнерчик провела прием граждан в Ганцевичском РЖКХ. Поскольку это не первая...
 
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