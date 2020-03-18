На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли три человека

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Жолнерчик провела прием граждан в Ганцевичском РЖКХ.

Поскольку это не первая рабочая поездка парламентария в район, на прием к ней пришли только три человека с обращениями коммунально-бытового характера.









Компетентное разъяснение на них давала не только Людмила Николаевна, но и исполняющий обязанности директора РЖКХ Сергей Войтешик.





В обсуждение некоторых вопросов включился и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лунинецкому избирательному округу № 13 Анатолий Насеня.









К слову, завтра Анатолий Насеня прием граждан проведет в Люсинском и Мальковичском сельисполкомах.





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