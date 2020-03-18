Торжественное вручение паспортов в Дзержинской библиотеке

Источник материала: Новости Дзержинска

Накануне Дня Конституции в центральной районной библиотеке в рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!» прошло Торжественное вручение паспортов.

Заместитель председателя Дзержинского районного исполнительного комитета Александр Чаган вручил юным гражданам паспорта, а также книги от Управления образования: Конституцию Республики Беларусь и книгу «Я – гражданин Республики Беларусь».

Также в торжественной обстановке учащейся молодежи района были вручены членские билеты БРСМ.

Библиотека подготовила для молодёжи книжную выставку, провела библиодартс «Горжусь тобой, мой край родной». Участники продемонстрировали отличные знания по истории Беларуси и Дзержинщины. Всем им были вручены памятные призы и буклет, разработанный сотрудниками библиотеки «15 марта - День Конституции Республики Беларусь».

Подарком для всех стали яркие музыкальные номера творческих коллективов городского Дома культуры.























