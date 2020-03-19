ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бойца ММА подозревают в нескольких убийствах

19.03.2020 08:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В убийстве двух женщин и одного мужчины подозревают экс-бойца смешанных единоборств (ММА) Седрика Маркса.




Как сообщает Associated Press, Маркс обвиняется в убийстве матери своего ребенка, произошедшем в 2009 году.

Кроме того, предполагается, что Маркс причастен к убийству своей подруги и неизвестного мужчины, которые случились в прошлом году.

Американский боец смешанных единоборств Седрик Маркс выступал на профессиональном ринге с 1999 по 2018 годы. На его счету 31 победа и 28 поражений.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В убийстве двух женщин и одного мужчины подозревают экс-бойца смешанных единоборств (ММА) Седрика Маркса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Усов: Беларусь не вводить карантин по экономическим причинам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика