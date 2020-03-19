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Бойца ММА подозревают в нескольких убийствах
Источник материала: Партизан
В убийстве двух женщин и одного мужчины подозревают экс-бойца смешанных единоборств (ММА) Седрика Маркса.
Как сообщает Associated Press, Маркс обвиняется в убийстве матери своего ребенка, произошедшем в 2009 году.
Кроме того, предполагается, что Маркс причастен к убийству своей подруги и неизвестного мужчины, которые случились в прошлом году.
Американский боец смешанных единоборств Седрик Маркс выступал на профессиональном ринге с 1999 по 2018 годы. На его счету 31 победа и 28 поражений.
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В убийстве двух женщин и одного мужчины подозревают экс-бойца смешанных единоборств (ММА) Седрика Маркса.
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