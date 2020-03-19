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Хочешь проверить баланс своей карточки? За это снимут сразу 3 рубля

19.03.2020 21:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Банки массово изменили размеры тарифов и комиссий. kp.by посмотрели, кто из них увеличил плату в пять раз, а кто ее уменьшил

Банки устанавливают тарифы по своему усмотрению.Банки устанавливают тарифы по своему усмотрению.
Белорусские банки старательно приучают своих клиентов пользоваться интернет-приложениями, при помощи которых можно проверить баланс своего карт-счета и провести онлайн-платежи. Однако если у вас нет интернета, а проверить баланс необходимо, то придется раскошелиться, в некоторых случаях ни много ни мало - на 3 рубля.


Именно столько взимает Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ и Приорбанк за просмотр баланса счета, правда, речь идет о «чужих» банкоматах. При этом есть множество нюансов, которые нужно учитывать: например, в том же банке БелВЭБ посмотреть баланс два раза в сутки в банкоматах банка и банков-партнеров можно абсолютно бесплатно, а в третий раз за это уже возьмут 3 рубля.

Банки устанавливают тарифы по своему усмотрению, некоторые из них подняли плату в разы - так поступил Банк Дабрабыт, который увеличил тариф с 50 копеек до 2,5 рубля, то есть сразу в пять раз. Единственным банком, баланс карт которого можно посмотреть в банкомате любого банка без уплаты комиссии, остается БСБ Банк. Справедливости ради отметим, что не все банки пересмотрели тарифы в сторону увеличения: БТА Банк уменьшил плату за просмотр баланс с 50 до 15 копеек.
 
 
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Банки массово изменили размеры тарифов и комиссий. kp.by посмотрели, кто из них увеличил плату в пять раз, а кто ее уменьшил
 
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