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Что происходит у обменников и в магазинах после падения рубля и из-за дефицита долларов

19.03.2020 21:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль заметно упал к доллару и евро — как на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, так и в банках. Но несмотря на рост возник заметный спрос на валюту, какая исчезла из многих банкоматов и обменников. Власти пояснили, что нехватка американской валюты вызвана трудностями с доставкой валюты из США. Белорусам посоветовали обратить внимание на безналичную покупку доллара, а также на другие валюты, в том числе на евро. Население, похоже, последовало рекомендациям — в обменниках теперь нехватка и евро. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходил у обменных пунктов и в магазинах бытовой техники.


Обменники: «Забрала последние 100 долларов, поеду дальше искать»

Мы прошлись в районе 19.00 по обменникам у станции метро Михалово. Евро и долларов не оказалось ни в МТБанке, ни в Идея Банке.

— Забрала последние 100 долларов, поеду дальше искать. Евро тут тоже нету, — сообщила девушка, которая отходила от кассы. В банкомате этого же банка, который находится рядом, тоже не оказалось долларов. — Была в отделении Беларусбанка, которое здесь рядом, там тоже не было ни долларов, ни евро.

Евро в банке продавали по 2,9 рубля, а доллар — по 2,75 рубля. В очереди было 3 человека, но обменник закрылся на перерыв и все разошлись.

В соседнем обменнике МТБанка из валюты были только российские рубли — по 3,3 белорусского рубля за 100 российских. Курс продажи банком доллара — 2,755 рубля, а евро — по 2,9 рубля. Очереди не было. Операционист сказала, что валюта если и появляется, то только та, что сдают.

В банкоматах, которые расположены рядом, также не оказалось долларов — ВТБ Банка и Альфа-Банка.

Тем временем у обменника Идея Банк выстроилась очередь из 6 человек, большинство стояло за валютой.

— А кто вам скажет, есть ли валюта, все за ней стоят, — заявила девушка в очереди.

— Вижу, что женщина сейчас сдает доллары, мне может хватит, — сказала вторая девушка, которая должна была следующей подходить к операционисту.

Мы прошлись также по обменникам у станций метро Малиновка и Петровщина. У Беларусбанка стояло в очереди около 7 человек, они ждали, когда появится валюта. Когда кто-то приходил сдавать евро и доллары, его пропускали внеочереди.


Не было евро и долларов также в обменниках БСБ Банка, Банка Дабрабыт, Франсабанка. У касс было по несколько человек в ожидании евро и долларов. «С такими темпами скоро появятся валютчики», — пошутил мужчина в очереди.


Валюты не оказалось также в банкоматах БСБ Банка, Приорбанка, Банка БелВЭБ, Банка Дабрабыт, Идея Банка.



В МТБанке рассказали FINANCE.TUT.BY, почему в банкоматах может отсутствовать валюта.

— Пополнение банкоматов наличными деньгами осуществляется ежедневно с определенной периодичностью и очередностью, согласно действующему стандартному регламенту подкрепления. Поскольку существует очередность пополнения возможны ситуации, когда наличность в банкомате уже отсутствует, а пополнение еще не произведено. В результате, клиенты не могут снять наличные средства в банкомате. В подобных ситуациях, рекомендуем воспользоваться услугами касс в РКЦ, где операции с покупкой-продажей валюты для физических лиц осуществляются без ограничений. Пока банк не планирует изменять регламент и порядок подкрепления банкоматов, — пояснили в банке.

Магазины: «Берут холодильники и телевизоры»

Если в обед сегодня не наблюдались очереди в магазинах с техников, то вечером было заметное оживление. В «Электросиле» в торговом центре «Глобо» в районе 19 часов была очередь на оформление товаров в рассрочку.

— А что у вас за оживление сегодня? — интересуемся.

— Берут холодильники и телевизоры, — улыбается консультант. Второй специалист предупредила, что если покупать товар в рассрочку, а не вносить всю сумму сразу, то придется постоять в очереди.

В конце торгового зала действительно скопилась очередь из желающих оформить товар в рассрочку — около 15 человек.

— Не только телевизоры и холодильники берут, но и стиральные машины, варочные поверхности, все берут, — уточнила еще одна консультант.

В торговом зале тем временем обсуждали, что «с завтрашнего дня пересмотрят рассрочки, скорее всего, и могут поднять цены». Покупатели выбирали буквально все — от электрических чайников до крупной бытовой техники.


В магазине «5 элемент» в торговом центре Титан также хватало покупателей (но их было меньше, чем в «Электросиле» в «Глобо). Специалисты, которые оформляют товары в рассрочку, были заняты. Своей очереди дожидалось несколько человек.

При этом сегодня в магазине была распродажа уцененной техники.


Консультанты рассказали, что покупатели берут телевизоры и стиральные машины, реже — холодильники.

— Давно планировал на дачу купить телевизор, а нынешняя ситуация прибавила ускорения, — рассказал один из покупателей. Еще один мужчина сказал, что решил приобрести телевизор из-за скачка доллара.


Тем временем торговые сети прогнозируют подорожание некоторых товаров (в первую очередь — импортных) — как непродовольственных, так и продовольственных.

— Мы ожидаем повышения цен на импортные товары. Скорее всего, это произойдет с 1 апреля. Пока большинство ритейлеров продолжают переговоры с поставщиками, и протоколов согласования цены ещё нет. Наша позиция — максимальное сдерживание цен, на что мы ориентируем и поставщиков. Что теоретически может подорожает? Некоторые фрукты, европейский кофе, итальянская паста и т.д. Товаров повышенного спроса среди них нет, — рассказали на условия анонимности представители ритейла.

При этом специалисты сервиса по сравнению цен заметили, что некоторые товары уже подорожали.

— Наш мониторинг по 6 торговым сетям показал, что всего за неделю импортные товары выросли в цене в среднем на 3−5 процентов. Есть продукты из старых партий, которые стоят, как и раньше, но есть и те, что взлетели в некоторых сетях на 10−15 процентов. Это в первую очередь касается бакалеи из Европы (консервов, круп, макаронных изделий и растительного масла). Импортные фрукты и овощи прибавили 5−7 процентов. А вот иностранные мясо, рыба, кофе, соки и воды остались на прежнем уровне, — отмечает руководитель сервиса по сравнению цен в магазинах InfoPrice Роман Андрухов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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