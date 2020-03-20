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«Легко готовить». Агрокомбинат «Ждановичи» поставляет овощи в вакуумной упаковке в школы, детские сады, больницы
Источник материала: СТВ
В ноябре президент Беларуси подписал закон «О производстве и обращении органической продукции». Благодаря этому документу, любой производитель может отдать свою продукцию на сертификацию, после чего информация о ней попадает в специальный реестр, а на упаковку можно наносить специальный знак «Органический продукт». В программе
Ковхуто Виктор, первый заместитель генерального директора УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:
Ещё одним новшеством в экологической перестройке стали овощи в вакуумной упаковке. В прошлом году агрокомбинат получил международный сертификат безопасности пищевых продуктов.
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«Легко готовить». Агрокомбинат «Ждановичи» поставляет овощи в вакуумной упаковке в школы, детские сады, больницы
В ноябре президент Беларуси подписал закон «О производстве и обращении органической продукции». Благодаря этому документу, любой производитель может отдать свою...
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