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«Легко готовить». Агрокомбинат «Ждановичи» поставляет овощи в вакуумной упаковке в школы, детские сады, больницы

20.03.2020 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В ноябре президент Беларуси подписал закон «О производстве и обращении органической продукции». Благодаря этому документу, любой производитель может отдать свою продукцию на сертификацию, после чего информация о ней попадает в специальный реестр, а на упаковку можно наносить специальный знак «Органический продукт». В программе «Центральный регион» рассказали о соответствии белорусской продукции европейским стандартам.

«Легко готовить». Агрокомбинат «Ждановичи» поставляет овощи в вакуумной упаковке в школы, детские сады, больницы

Ковхуто Виктор, первый заместитель генерального директора УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:
Почему белорусская продукция пользуется большим спросом в России? Потому что она качественная, она вкусная. Белорусскую продукцию хорошего качества можно купить в любом супермаркете. Вся белорусская продукция соответствует определённым требованиям и стандартам. На сегодня у нас более 15 видов различных томатов, весь ассортимент овощной продукции, также мы представим продукцию с экологически чистого участка. Мы закупаем оборудование, и в ближайшее время представим покупателям нашу колбасную продукцию. В этом году мы закупили соковую линию, и, я думаю, что осенью сможем порадовать покупателей своим соком.

«Легко готовить». Агрокомбинат «Ждановичи» поставляет овощи в вакуумной упаковке в школы, детские сады, больницы

Ещё одним новшеством в экологической перестройке стали овощи в вакуумной упаковке. В прошлом году агрокомбинат получил международный сертификат безопасности пищевых продуктов.

«Легко готовить». Агрокомбинат «Ждановичи» поставляет овощи в вакуумной упаковке в школы, детские сады, больницы

Ковхуто Виктор:
В 2019 году мы открыли цех по очистке и упаковке овощей и поставляли свою продукцию на ІІ Европейские игры. Сейчас мы начали поставлять вакуумную продукцию на школы, детские сады, больницы. Данная продукция пользуется спросом у бюджетных организаций. Легко готовить из этой продукции.

«Легко готовить». Агрокомбинат «Ждановичи» поставляет овощи в вакуумной упаковке в школы, детские сады, больницы

Люди в материале: Ковхуто Виктор

 
 
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В ноябре президент Беларуси подписал закон «О производстве и обращении органической продукции». Благодаря этому документу, любой производитель может отдать свою...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
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